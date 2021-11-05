【港區國安法】涉違國安法被還押　壹傳媒前高層張劍虹高院申保釋被拒

▲ 張劍虹。（經濟日資料圖片）

已停刊的《蘋果日報》6名前高層，及旗下3間公司，分別被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，案件早前提堂，6名被告均被還押候訊。其中壹傳媒前行政總裁張劍虹今（5日）向高等法院申保釋被拒。

申請人張劍虹由資深大律師毛樂禮代表，署理助理刑事檢控專員（特別職務）羅天瑋代表律政司，法官李素蘭聽取雙方陳詞後，拒絕其上訴申請。

案中被告包括為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司、壹傳媒前行政總裁張劍虹（59歲）及蘋果日報前總編輯羅偉光（47歲）。另案涉《蘋果日報》4名前高層，4人分別為筆名「李平」的前主筆楊清奇（55歲）、前副社長陳沛敏（51歲）、筆名「盧峯」的前主筆馮偉光（57歲）及前執行總編輯林文宗（51歲）。

各被告被控於2020年7月1日至2021年4月3日，在港與黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港或中國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

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記者：林育慧