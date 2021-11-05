【周末好去處】柴灣青年廣場漂書節限定三天 現役運動員分享閱讀心得【內附連結】
青年廣場漂書節2021將於11月5日至7日於Y劇場舉行，讓參加者可以「放一本，拾一本」的方式「放漂」及「收存」喜愛的書本，沒有書本放漂的公眾於場內的閱讀空間「打書釘」，一同分享閲讀的樂趣。今年的漂書節以「讓書想漂流，傳遞正能量」為主題，邀請公眾參與將書中知識、想像漂流的旅程，一同分享好書，讓好書「漂流」到有緣人手上，將正能量傳遞給更多人﹗
一連三日的「漂書節2021」節目豐富，公眾除可於場內放漂書本外，更可參與其他活動，包括手作工作坊、名人分享、名人漂書及改編小說電影欣賞等。今年「漂書節」的手作工作坊包括手工書套織布工作坊、環保玻璃馬賽克燈工作坊、閱讀繪本創作工作坊及紙影燈製作工作坊。
而名人分享及名人漂書環節更有幸邀得3名現役香港青年運動員，包括香港女子擊劍運動員江旻憓、連翊希及香港滑浪風帆運動員陳晞文參與，分享運動員心路歷程及閱讀心得，並向青年人推介好書，推廣正向思維。
青年廣場自 2011 年起開始舉辦「漂書節」至今，一直深受各書迷歡迎，累積放漂書籍已超過十萬本。「漂書」除可賦予書本另一新生命，讓它能覓得一頭好人家之外，更可避免掉棄書本，實踐環保重用的理念。青年廣場「漂書節 2021」，活動費用全免，歡迎各書迷親臨參與活動，一同藉著閱讀傳遞正能量！
青年廣場「漂書節2021」
日期︰即日至11月7日 (星期五至日)
時間︰10:30am-7pm
可選擇時段：第一節10:30am–1pm、第二節︰1:30pm–4pm及第三節︰4:30pm–7pm
地點︰青年廣場2樓Y劇場 (港鐵柴灣站A出口)
備註：進場人士須進行預約登記，名額限制，額滿即止。
記者：李越樺