【周末好去處】柴灣青年廣場漂書節限定三天　現役運動員分享閱讀心得【內附連結】

▲ 今年青年廣場「漂書節2021」的名人分享環節，三名現役香港青年運動員將向青年人分享運動員心路歷程及推介好書。（機構提供）

青年廣場漂書節2021將於11月5日至7日於Y劇場舉行，讓參加者可以「放一本，拾一本」的方式「放漂」及「收存」喜愛的書本，沒有書本放漂的公眾於場內的閱讀空間「打書釘」，一同分享閲讀的樂趣。今年的漂書節以「讓書想漂流，傳遞正能量」為主題，邀請公眾參與將書中知識、想像漂流的旅程，一同分享好書，讓好書「漂流」到有緣人手上，將正能量傳遞給更多人﹗

▲ 一連三日的「漂書節2021」節目豐富。（機構提供）

一連三日的「漂書節2021」節目豐富，公眾除可於場內放漂書本外，更可參與其他活動，包括手作工作坊、名人分享、名人漂書及改編小說電影欣賞等。今年「漂書節」的手作工作坊包括手工書套織布工作坊、環保玻璃馬賽克燈工作坊、閱讀繪本創作工作坊及紙影燈製作工作坊。

而名人分享及名人漂書環節更有幸邀得3名現役香港青年運動員，包括香港女子擊劍運動員江旻憓、連翊希及香港滑浪風帆運動員陳晞文參與，分享運動員心路歷程及閱讀心得，並向青年人推介好書，推廣正向思維。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

青年廣場自 2011 年起開始舉辦「漂書節」至今，一直深受各書迷歡迎，累積放漂書籍已超過十萬本。「漂書」除可賦予書本另一新生命，讓它能覓得一頭好人家之外，更可避免掉棄書本，實踐環保重用的理念。青年廣場「漂書節 2021」，活動費用全免，歡迎各書迷親臨參與活動，一同藉著閱讀傳遞正能量！

青年廣場「漂書節2021」

日期︰即日至11月7日 (星期五至日)

時間︰10:30am-7pm

可選擇時段：第一節10:30am–1pm、第二節︰1:30pm–4pm及第三節︰4:30pm–7pm

地點︰青年廣場2樓Y劇場 (港鐵柴灣站A出口)

備註：進場人士須進行預約登記，名額限制，額滿即止。

記者：李越樺