【星空下的仁醫】面對兩個病童只能活一個困局　鍾嘉欣冒險以奇招打救兩病童【內含劇透】

▲ 鍾嘉欣所演的仁醫以奇招救兩病童。

TVB台慶劇《星空下的仁醫》的劇情講述一眾醫生們拯救病童，以溫情、打動人心為主要元素，因此《星空下的仁醫》有超多洋蔥位。

在昨晚（11月5日）播出的第14集《星空下的仁醫》講述一對男病童同樣急需換肺，鍾嘉欣所飾演的章醫生面對兩難局面，觀眾正疑惑「屍肺最後俾邊個？」時，鍾嘉欣所演的仁醫冒險想出一個方法拯救兩個病童。

【星空下的仁醫】演繹未婚媽媽不捨胎兒夠感人 黃可盈達八級鋼琴造詣

▲ 鍾嘉欣飾演一名心胸肺外科副顧問醫生。

兩病童同待肺部移植

《星空下的仁醫》的最新劇情講述於醫院舉辦的狗醫生活動上，印度皇室後裔阿Mike與白俊彥因而成為好友，惟二人的肺部病情日趨惡化，某日白俊彥感不適兼呼吸困難，更突然昏迷，Mike即趕往病房看白俊彥，此時他遇見章醫生，他即焦急說：「白俊彥是否有事，醫生你要救他。」

章醫生診斷後指出二人均急需肺部移植，她更問DR.Fong（馬國明飾）意見：「兩個男仔，血型一樣，身高體重差不多，一個肺動脈高壓，一個特發性纖維化，兩個都等待進行肺部移植，應該先讓那一個換肺？」

DR.Fong即說：「依你這樣說，代表兩個肺功能差不多，但肺跟肝不同，沒法去評分，就算要計分，兩個好大機是同分。」

章醫生即無奈說：「屍肺本身已經少，儘管讓我們遇到一個合適，也只能兩個活一個。」及後她收到通知，將會有一對屍肺送到醫院，她要從俊彥與Mike中作出取捨。

最新影片推介：利愛安專訪

不少觀眾看完第14集《星空下的仁醫》後，也說劇情悽慘，更擔心兩位病童究竟誰先進行換肺手術。

網民並對劇情給予意見，包括：「兩位小朋友做得很神似。無論主角，配角，小演員們都要讚！！！」、「點解影住兩個朋友仔喺度玩，都會令人流淚！《星空下的仁醫》，高質，好睇！」、「好緊張，如果多啲人願意器官捐贈就好。」

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【星空下的仁醫】羅子溢跟嬰孩對手戲充滿愛 網民激讚：連BB都識做戲

Mike傷口大出血

一個是印度皇室後裔，一個是生於普通家庭的男孩，鍾嘉欣所飾演的仁醫公平對待二人，加上兩位男童是好朋友，這位仁醫更希望想法救到二人。

而今晚播映的第15集《星空下的仁醫》講述章醫生想出一個冒險方法同時拯救Mike與俊彥，不過鍾教授（龔慈恩飾）不欲節外生枝，從中阻撓，而DR.Fong無懼得罪鍾教授，成功將章醫生的計劃推上手術台。

最後Mike與俊彥的手術成功，引起外界迴響，不過此時Mike卻傷口大出血，最終是否存活仍是未知數。