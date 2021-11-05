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【水腫救星】急救水腫包包臉三文魚幫到手　營養師黃凱詩：三文魚含豐富鉀質有助去水

保健美顏 13:47 2021/11/05

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營養師黃凱詩表示，三文魚除了有眾所周知的奧米加三脂肪酸，也有豐富的鉀質，鉀質與鈉質，能平衡身體電解質，有助去水。

我正準備晚餐，電話響起，Bonnie問︰「你今晚打算吃甚麼？」

我說︰「剛打開雪櫃，研究中，有甚麼好提議？」

她著急地說︰「明天約好影身份證照片，但剛巧今午跟同事吃餞行飯，被迫吃過點心，回到公司後，望一望鏡，好像張包包臉，相信點心味精太重，有點水腫，有方法急救嗎？」

「噢！倒是令人焦急，盡人事吧！」我說。

我看一看冰格的存貨，仍有兩包急凍三文魚柳，我提議︰「今晚做三文魚蛋飯，有興趣嗎？這次不用炒的方法，弄碎三文魚蒸飯，可減少用鹽量。」

三文魚含豐富鉀質

她問︰「三文魚也可以去水？我以為三文魚只能護心。」

「你真是有眼不識泰山， 三文魚除了有眾所周知的奧米加三脂肪酸，也有豐富的鉀質，鉀質與鈉質，能平衡身體電解質，有助去水。野生三文魚的含量較高，食用100克，已是成年人一天需求的13%，比一隻中型香蕉的鉀質還要多，即使是養殖的，也有百9%。」我詳細解釋。

Bonnie在電話那頭叫道︰「真的嗎？太好了！」

100克野生三文魚的鉀質，比一隻中型香蕉還要多，即使是養殖三文魚，鉀質也不少。（iStock圖片）

可選吃罐頭水浸三文魚

我續說︰「三文魚也含豐富的抗氧化營養素硒，是延緩老化的好傢伙；而且，三文魚的魚肉呈紅色，是因為三文魚肉，有天然的胡蘿蔔素類物質，有助避免壞膽固醇氧化，從而減低引發血栓的問題。」

但這個天生懶人，隨即又發出埋怨的聲音︰「煎三文魚，實在太麻煩了！」

我再建議︰「可以吃罐頭的，現時，市面上不少水浸三文魚出售。」

她笑說︰「有罐頭！實在太方便了。不過，有你煮的三文魚蛋蓋飯更方便呢！15分鐘後到。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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