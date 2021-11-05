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【商場優惠】信德中心大送45萬元商戶禮券　食買激賞可$1換購餐飲禮券

休閒消費 12:11 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

「買住賞」只需於信德中心商場內即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領高達 HK$400 指定商戶禮券，週末更可享50%半數回贈。

今個秋日，信德中心於即日起至11月21日推出 「食 ‧ 買激賞祭」，送出總值高達45萬優惠，讓您享受一站式「食」「買」雙重消費禮遇！

商場聯同超過20間商戶，送出總值港幣45萬元商戶禮券，參與商戶包括Marks & Spencers、Starbucks、Columbia、Baleno、YakinikuLike、Coco Espresso、G2000、Deli-O、The Body Shop、莎莎、余仁生、原味家作、華御結、老媽拌麵、緣屋等，包括美容護膚、時尚服裝、保健產品、精品咖啡等。

星期一至日於場內以電子貨幣即日單一消費滿HK$300或以上，即可換領HK$100指定商戶購物禮券。而周末於場內以電子貨幣即日累積消費滿HK$600或以上，即可換領總值$300指定餐飲及零售商戶禮券。

在場內餐廳以電子貨幣即日單一消費每滿HK$50，即可獲印花一個，每人每日最多可換領 3個印花，逢星期三最多可換領 6 個印花。

商場並與多間餐飲商戶攜手推出美食優惠，顧客只須逢星期一至五午膳時段於場內食肆電子消費每滿HK$50並集齊指定印花數量，即可以低至HK$1換領美食優惠。

逢星期三更可獲雙倍印花獎賞，集齊指定印花數量，即可免費換領餐飲優惠或一套6張HK$1餐飲換購券，最低只須電子消費HK$150就可以換領Starbucks星巴克咖啡$25禮券、華御結 HK$50禮券等，消費越多獎賞越多。

記者：曾嘉善

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