【主題下午茶】岐阜縣柿王夥Briketenia推極罕富有柿下午茶　每日限量10份【內附地點】

▲ 岐阜縣柿王 × Briketenia 推出極罕富有柿下午茶，每日限量10份，$398/2位。(餐廳提供)

富有柿起源於岐阜縣，是甜柿的代表品種，亦是日本全國栽種率最高的甜柿，被譽為柿中之王。橙紅皮外皮亮麗帶有光澤，糖度平均可達15度，果肉柔軟有咬口，是日本人甚愛吃的時令生果之一。

由即日至11月30日，高級法日料理餐廳Briketenia與日本岐阜縣政府攜手推出「柿中之王富有柿下午茶」，由日籍大廚中西潤也 (Junya Nakanishi)把清甜多汁的富有柿入饌，透過4款鹹點及5款甜點將富有柿的美味發揮出來。

▲ 富有柿乾果穀物棒：由燕麥、南瓜、榛子、提子乾等混合製作而成的下層乾果穀物棒，配合掃上富有柿果醬的富有柿果肉，增添秋日美味。(餐廳提供)

甜點包括：富有柿布丁蛋糕，是法式甜點Clafoutis的法日融合。布丁蛋糕與焦糖燉蛋相似，分別在於幼滑蛋液中加入了杏仁粉及香橙干邑甜酒（Grand Marnier），令口感比燉蛋更厚實。

賣相可愛的富有柿棒棒糖，在新鮮果肉上包上一層以富有柿果汁製成的糖衣，再在外層沾上椰絲，既吃到新鮮富有柿的鮮甜，又更富口感層次，柿香滿溢。

鹹點則有巴馬火腿配富有柿，把平常的蜜瓜換成富有柿，原來巴馬火腿與新鮮富有柿果肉同樣是絕配。還有較輕盈口味的鵝肝醬慕絲伴日本富有柿，主廚以新鮮富有柿果粒搭配偏重口味的鵝肝醬慕絲，透過富有柿的絲絲甘甜來平衡鵝肝醬的重膩。

▲ 巴馬火腿配富有柿：啖啖果肉與火腿的質感引發出不一樣的鹹甜滋味。(餐廳提供)



由於今年當地富有柿的收成期較往年略遲，是次下午茶使用「早生富有柿」，此品種比一般富有柿早約1至2星期成熟，大小及味道則與一般富有柿無別。

凡享用兩位下午茶，即送上岐阜縣吉祥物「柿寶寶」兩隻，以表達岐阜縣祈望所有客人身心安康的心願。每日限量10份，緊記提早預訂。

▲ 每兩位用下午茶可獲贈岐阜縣吉祥物「柿寶寶」兩隻。(餐廳提供)）

供應日期：11月6日至30日（周一暫停供應）

收費： $398 / 兩位（+$35可加配特飲。每兩位用下午茶可獲贈岐阜縣吉祥物「柿寶寶」兩隻）

地址：北角渣華道123號北角匯2期2樓206號舖

查詢及預約：5505 1115

記者：郭秀芳