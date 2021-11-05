【糖尿病】長期勞累吃快餐食物患糖尿病　女子求診中醫3個月好轉免截肢

▲ 一名女子因長期勞累，常吃快餐食物，患糖尿病，幾乎要截肢。

糖尿病是本港常見的慢性疾病。國際糖尿聯盟估計，目前全港有逾70萬人患糖尿病，每10個港人就有1個患者。註冊中醫師陳嬿珺向TOPick分享一個糖尿病病例，一名六旬女子因為長期勞累，常吃快餐及加工食物，導致脾胃弱，消化功能差，血糖高而患糖尿病。患者身體水腫，雙腳發黑，行動不便，若情況惡化需截肢。接受中醫治療3個月後，她雙腳已消腫，膚色好轉，可自由走路。

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陳嬿珺醫師接受TOPick訪問時表示，該名患者為年約60歲的外傭，飲食以快餐及加工食物為主，常吃高澱粉食物，導致血糖水平較波動，脾胃消化功能較差，不能代謝食物；加上年老，令其體內血液的糖分過多，於6年前確診患上糖尿病。

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陳醫師指，患者平日沒怎麼打理自己的身體，有病也不願去治療，以致發胖，體重約達200磅，全身是贅肉。去年她不慎跌倒，加上血糖及血壓等水平超標，被送進深切治療部。除有糖尿病，她還有嚴重水腫問題及心臟病，皮膚易瘙癢。醫生指，若糖尿病問題持續，血液供應情況變差的話，有機會要截肢。

僱主於心不忍，遂帶患者向陳醫師求診。醫師指，初診時患者全身水腫、活動受限；雙腳發黑，膝蓋有水腫問題，導致無法屈曲，不便行走。接受針灸及服用中藥，患者於3個月後明顯消腫，下肢膚色漸漸轉為正常膚色。而且雙腳可自由活動，體重輕了一點，雖然走路仍不太順暢，但對生活沒明顯影響，情況穩定。

醫師指，年過60歲、飲食較單一、常吃高澱粉食物和甜食、經常呆在家、缺乏運動、少飲水人士，容易出現高血糖問題。她稱，最近家庭主婦較易有高血糖。

紓緩及治療方法

1. 針灸、艾灸及中醫運動治療：在陰陵泉、豐隆等去水腫穴位施針，首次針灸後，個案中的患者已可順利行走。

2. 內服中藥：服用健脾利水、補肝腎，加強下肢循環的中藥。

3.改變生活習慣

飲食需多元化，多進食天然食物

坐立也不能太久，每30分鐘就要活動一下，以免血液循環差

水溫不能過熱，以免皮膚破損，引發炎症。

洗澡時需放置防滑設備，以免跌倒。

可多按去水腫穴位，例如陰陵泉穴、豐隆穴。

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食療推介

陳醫師指出，此個案的患者因為長期勞累，體內正氣開始虧虛。而且，60歲後體質易變差，脾腎虧虛令身體不能代謝脂肪，導致高血糖症，加上沒及時求醫，令情況漸趨嚴重。

1. 減糖消腫飲

她推介一款有助消腫降血糖的茶療，並提醒大家，若健康出問題要及時求醫。以下茶飲僅供參考，若有疑問，請咨詢中醫師。

材料：黃芪6克、粟米鬚6克、薏苡仁6粒

做法：將所有材料放進杯內，加入400毫升水，焗5分鐘即可。

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陳醫師指，這款茶基本上適合脾胃虛弱人士，例如大便稀爛、胃口差、胃脹等導致的水腫。若經常熬夜、夜晚睡不著的人士，則可在此方加入酸棗仁、淡竹葉，或詢問你的中醫師意見。

2. 平日飲食

陳醫師又指，糖尿病患者宜調整平日飲食習慣，多吃某幾類食物：

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記者：黃泳欣