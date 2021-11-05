【持刀慣犯】地鐵叫年輕男子讓關愛座不果　老伯亮鉸剪刺向對方頸部幸無傷亡

▲ 地鐵叫年輕男子讓關愛座不果，老伯亮鉸剪刺向對方頸部。

台灣台北捷運松山新店線日前發生車廂內攻擊事件。一名69歲老伯疑因年輕男子沒讓關愛座，就亮出鉸剪，刺向對方頸部，幸未能成功。據報道，老伯為慣犯，曾有精神病史，3年內曾有4宗同類案件。

綜合台媒報道，事發於3日夜晚10時25分。有目擊者表示一名身穿紅色圍裙、推著手推車的老伯在西門站上車後，便要求年輕男子讓出關愛座，但年輕男子沒理會。之後老伯再指著公告大聲強調「這是博愛座」，男子似乎有回嘴，於是老伯就從手推車拿出鉸剪刺向對方頸部，幸好男子閃過才沒有受傷。

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其他車廂乘客連忙閃避，並有人按緊急通話鈕向司機通報攻擊事件，惟司機第1次沒有聽到，第2次剛好進到小南門站，便有站務人員手持對講機與阿伯對話。其他乘客紛紛下車，原以為列車會停駛，但沒想到老伯沒有下車，列車也繼續行駛。

經調查，發現老伯原來是持刀慣犯，3年來4次在捷運持刀。老伯聲稱自己因癌症末期而隨身攜帶剪刀、藥物便於處理傷口，出門時也推著手推車放置隨身物品，也將剪刀放在手推車上。而今年9月，老伯更曾在月台與要上車的一名男子發生碰撞及爭執，拿出隨身攜帶的水果刀朝對方揮舞。老伯事後被逮，以恐嚇公眾罪起訴。

責任編輯：羅嘉欣