【打擊犯罪】海關青衣檢260公斤疑可卡因拘6人　料市值約3億元

▲ 海關搗破販運危險藥物及清洗黑錢集團。（曾秋文攝）

海關搗破一宗販運危險藥物及清洗黑錢集團案件，拘捕6人，檢獲毒品有260公斤可卡因，市值約3億元。

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海關表示，2020年5月一宗飛機引擎藏毒案引伸，期間發現217公斤可卡因藏於飛機引擎內，這批毒品由厄瓜多爾進入香港，當時無人被捕，因為毒販利用空殼公司將所有販運人物、線索及資源藏於空殼公司內，使無從追蹤。海關再經深入調查後，發現一個傳真機號碼，同時發現有人利用數間空殼公司遙距安排這些貨櫃入口，及安排本地物流，於是對相關公司展開調查。

在上月通過情報分析及風險管理，進一步鎖定一間食品公司，這間食品公司由巴西進口一櫃貨物，海關在上月18日扣留以上貨物作檢查，最後在貨櫃找到262公斤可卡因，毒販利用冷凍貨櫃收藏一批毒品。

海關隨後再進行監控及一連串拘捕行動，行動中共拘捕6名本地人，包括3男3女，年齡介乎30至64歲，其中一名本地女子相信為毒販骨幹成員，涉嫌入口毒品，包括飛機引擎和冷凍貨櫃，內藏近500公斤毒品。另外，在調查期間，通緝一名在逃的本地男子。

海關財富調查科循販毒集團資金鏈、販毒得益及洗黑錢方向作深入調查，初步調查犯罪得益約為1.3億元。

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記者：曾秋文、余思嵐