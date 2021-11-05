【好人好事】港女搭的士忘取收據截停不果　幸得小巴司機幫忙追截：上車幫你追！

▲ 女事主有小巴司機幫助追截的士，又得到的士司機送載回家，顛覆對司機的觀感，感到幸運。

好人好事，日前一名女生在社交平台發文指，晚上乘搭的士回家，下車時忘記拿回收據，可惜下車後的士司機已離去，事主於是立刻追前，怎料得到紅色小巴司機載她追上的士，成功拿回收據後，的士司機竟送她回家，事主直言此事顛覆了對這種車類司機的觀感！

女事主日前於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，分享了一則對司機顛覆觀感一事！她指事發當日乘搭的士回家，下車時卻忘了問的士司機拿收據，隨即拍打車尾欲截停司機，可惜的士司機聽不到並向前行駛，事主更追上司機卻截停不果。

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小巴司機幫忙追上的士

此時尾隨事主的紅色小巴司機一直在事主身後「響咹」，事主卻誤會指「我以為佢想鬧我喺馬路上跑好危險，而且阻住佢搵食，我沒空理會。」想不到小巴司機駛至她身旁並打開車門，示意幫她追截的士。

事主上了小巴後，小巴司機追了「幾盞燈」，的士司機終於在紅燈前停下，小巴司機打開車門後，還吩咐「小心睇車」，事主向他道謝後表示「等一下，我拎完單會返嚟俾小巴錢的」。不過，當事主下車後，小巴司機已駛車離去。

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的士司機送事主回家：太喜出望外

事主隨即打開的士司機車門，請對方幫忙列印收據，的士司機驚訝問道「頭先邊到落車㗎？」事主指對於司機已忘記載過她感到奇怪，不過司機也禮貌回應「佢亦都笑笑口好有禮貌咁話，下次記得早啲講咪唔使追車囉，佢即時印返嗰張飛，並且車我返屋企。」

我預咗會畀佢鬧一餐之後行返屋企，所以太喜出望外了。

事後，事主希望表揚的士UTXXXX的劉司機以及一名無名的紅色小巴司機。更直言「完完全全顛覆咗我對這兩種車類的司機的觀感」，事主認為自己「成世人黑仔經歷大多於小確幸」，事發當天感到十分幸運，更藉此事跟一眾網民分享，增加正能量！

不少網民回應，覺得事主十分幸運，更指每個行業都有好人，亦有人分享自己遇到好司機。

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責任編輯︰王明芳