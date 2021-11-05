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【膠戰S2】Edan與專業舞蹈員鬥舞　呂爵安以騎呢扭pat pat舞突圍而出

娛樂 12:16 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

《膠戰S2》

ViuTV節目《膠戰S2》在在今個星期日（11月7日）播出的第5集內，6位膠人岑珈其、呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅、黃正宜（阿正）及徐浩昌齊齊以水手look出場，登上郵輪｢生 Bear號 ｣上演一場｢生Bear 號毛巾失落事件｣。

製作組一早將700條毛巾收藏在郵輪上不同位置，但其中只有5條真生Bear毛巾。6位膠人要鬥快找出5條真生Bear毛巾，得到生 Bear毛巾，就可以真真正正享受郵輪假期，而落空的最後一位膠人就要接受殘酷的終極懲罰。

為增加難度，製作組還設立了不同的專屬任務給6位膠人，膠人們要找出及完成為自己度身訂造的專屬任務，先可以得到真生Bear毛巾。

遊戲內其中一個跳舞任務，膠人們要與專業舞蹈員鬥舞，得到觀眾掌聲就可以獲得毛巾一條。

Edan、Jeffrey、阿正及珈其逐一挑戰任務，大家滿心期待Edan的跳舞表演時，Edan大叫表示自己不能Freestyle，更以騎呢扭pat pat舞突圍而出，眾人爆笑。

Jeffery 亦不甘示弱，甚少跳舞的他即場表演單手側手翻，亦贏得不少掌聲。 

最新影片推介：利愛安專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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