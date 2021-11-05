【樂極生悲】男子玩水上樂園「一飛沖天」　猛力衝擊下致腰椎骨折變傷殘

▲ 男子玩水上樂園激流設施「一飛沖天」，在猛力衝擊下導致腰椎骨折。

樂極生悲！內地一名40歲男子去年在水上樂園玩激流設施時，不幸受傷致腰椎骨折，經鑑定後證實為9級傷殘。男子其後向水上樂園提出訴訟，法院於日前一審裁定，樂園需為事故承擔全部責任，並需向男子賠償超過26.4萬元人民幣（約32萬港元）。

綜合內地媒體報道，安徽省安慶市一名40歲戴姓男子，去年8月4日前往蕪湖「方特水上樂園」遊玩。在玩激流設施「一飛沖天」期間，他遭遇意外受傷，導致腰椎骨折，經鑑定為9級傷殘。由於男子與水上樂園未能就賠償事宜達成共識，男子遂向水上樂園提出訴訟索償。

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而蕪湖市鳩江區法院日前就事故發出判決書，指出意外發生時，男子乘坐的橡皮艇從滑梯高處高速滑下，惟橡皮碰觸減速帶後，因碰觸產生巨大衝擊，直接導致男子的腰椎受衝撞而感到劇痛。男子即時向工作人員求救，並被送往蕪湖市人民醫院救治，最後證實他為腰椎骨折。

法院公布一審裁決，認為樂園作為提供遊樂服務的經營者，應依法為接受其服務的對象盡合理限度內的安全保障義務。而男子在事故中並無過錯，因此裁定樂園一方需承擔全部責任，並判決被告「華強方特（蕪湖）文化科技有限公司」需向男子賠償超過26.4萬元人民幣（約32萬港元）。

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責任編輯：羅嘉欣