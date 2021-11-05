【粉紅廚房】老公討厭粉紅色磚牆廚櫃　狠心揮大鐵錘拆老婆夢幻廚房

▲ 印尼一名人夫揮大鐵錘，拆去老婆夢幻的粉紅色廚房。

夫妻間因為家居裝修意見不一是常事，有人甚至差點釀成「家變」。印尼有一名人妻在網上分享一段影片，見家中廚房一角盡是粉紅色，人夫卻拿著鐵錘拆毀它，在旁的老婆大感心痛。

丈夫討厭粉紅色

綜合外媒報道，印尼有一名女子在TikTok大呻，討厭粉紅色的丈夫，拆毀以粉紅色為主題色的廚房。從大約10秒的影片所見，整個廚房幾乎一片粉紅，由牆身的瓷磚、廚櫃、窗簾、工作枱面都用了粉紅色，而磚牆另襯有藍白色調的圍邊，以及有2幅水果及錦鯉造型的瓷磚畫。

一名身穿便服的男子手拿大鐵錘，正在彎身拆掉鋅盆盤旁的粉紅色磚，在旁的老婆拍片無奈地表示︰

他不喜歡它，但我喜歡粉紅色……

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心痛夢幻廚房被毀

影片最後只見滿地磚碎、沙泥，老婆的夢幻廚房已消失了，人妻在影片加上了3個大哭的emoji，可見她非常心疼。

影片引起網民熱議，有網民大罵丈夫狠心，明知太太喜歡粉紅色，而且照理太太是「一家之煮」，廚房的裝修設計應考慮主要使用者，諷刺人夫之後要多下廚「看來她丈夫對廚房很用心，不想看到粉紅色，這樣他就有心情做飯了」，另有網民表示她的丈夫不在乎廚房是甚麼顏色，因為「我是家裡的女王」。

另一方面，有網民難以理解丈夫憎粉紅色而這樣做，「為甚麼必須銷毀它？你可以使用牆紙」。有人發現廚房內的廚具早已清空，認為人妻事主本來就計劃大裝修，準備將廚房清拆，只是戲稱丈夫不滿粉紅色而拆屋，目的是「呃like」，引起網民討論。

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責任編輯︰王明芳