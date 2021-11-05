【雄厚嫁妝】霸氣新娘豪帶288隻豬陪嫁　值百萬港元豬背全貼巨型「囍」字

▲ 山西有新娘出動288隻豬陪嫁，每隻豬背更貼上巨型「囍」字，場面非常壯觀。

新娘出嫁前，娘家都會準備豐厚的金銀珠寶做嫁妝，內地有山西新娘竟出動288隻豬陪嫁，每隻豬背上更全部貼上巨型「囍」字，場面非常壯觀。影片迅速在網絡瘋傳，有知情人士爆料指，兩家人是門當戶對，該288隻豬促成了「戰略婚姻」。

根據《時間視頻》報道，該場霸氣婚禮屬於山西汾洪洞縣大槐樹鎮的劉姓宗親，有參加婚禮的親友拍攝影片上載網絡，可見豬場內整齊放滿了多隻肥肥白白、已被屠宰的豬，每隻豬的背上還貼有巨型「囍」字，浩浩蕩蕩陪新娘出嫁。

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有賓客表示，他在婚禮上看到288隻豬一字排開，讓他感到非常震驚，他稱這是他第一次看到如此特別的「嫁妝」。

另有親友爆料指，今時今日豬肉價格不菲，新娘有能力準備如此豐厚的嫁妝，全因其家人本身經營豬場。而一對新人更是「戰略婚姻」，因為女家是開養豬場，而男家則從事肉類加工生意，故一對新人可謂「門當戶對」，甚至能組成供應鏈，讓兩家人的生意愈做愈大。

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共值破百萬港元

影片曝光後引起網民熱議，對畫面出現大批「囍豬」感到震撼，高呼「這富炫的厲害」、「真的大戶人家，娘家這是陪了個養豬場啊」！

有網民亦估算了288隻豬的價值，按照每隻豬3,000元人民幣（約3,650港元）作估算，288隻豬共約值86.4萬元人民幣（逾1百萬港元），相當大手筆。有人笑言去年做嫁妝更值錢︰「女孩子如果是去年結婚就好了，去年豬肉價格貴，今年豬肉跌價了。」

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責任編輯︰王明芳