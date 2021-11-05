【造假詐騙】涉篡改港珠澳大橋測試記錄　廉署落案起訴工程顧問公司兩名時任董事

▲ 港珠澳大橋香港工程項目混凝土磚壓力測試記錄被篡改。（資料圖片）

嘉科工程顧問有限公司就港珠澳大橋香港工程項目混凝土磚壓力測試記錄造假，19名時任實驗室職員早前被落案起訴並定罪。廉政公署今日（5日）再落案起訴涉事工程顧問公司兩名時任董事，控告他們涉嫌向土木署隱瞞其職員在測試中造假，以詐騙款項約200萬元。二人將於今午在西九龍裁判法院應訊，以待案件稍後轉介區域法院答辯。

廉署表示，向律政司徵詢進一步法律意見後，今再落案起訴兩名嘉科時任董事。兩人分別為64歲的時任營運董事梁永強，及70歲時任部門董事Leslie Harry Swann，其中梁永強於案發時負責監督嘉科的香港項目，Swann是梁永強的下屬，負責管理及營運小蠔灣工務區域試驗所。兩人同被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

廉署指，土木署於2012年成立小蠔灣工務區域試驗所，為港珠澳大橋香港工程項目進行建築材料合規測試，嘉科獲外判顧問合約，管理及營運該試驗所。根據顧問合約要求，嘉科須對試驗所進行的測試質素全面負責，並須嚴格遵循香港實驗所認可計劃的認可標準測試程序，如發現測試服務的質素有任何誤失，須向土木署匯報。

控罪指，梁永強及Swann涉嫌於2016年7月28日至2017年5月10日期間，故意隱瞞嘉科職員曾使用已經測試或高強度的混凝土磚或金屬校準柱，以代替送交上述試驗所作建築材料合規測試的混凝土原始樣本磚，意圖詐騙而誘使土木署向嘉科發放約200萬元款項，而導致嘉科獲得利益及土木署蒙受不利。

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責任編輯：黃悅晴