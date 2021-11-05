【終極上訴】丁屋政策上訴被駁回　郭卓堅稱須提請人大釋法

▲ 郭卓堅表示對判決感意外。馮漢柱攝

長洲居民郭卓堅早前就原居民興建丁屋政策上訴至終院，今（5日）被裁定終極敗訴，郭聞判後坦言感到意外，並稱或需就此提請人大釋法。

郭卓堅今領取判詞後指，他對裁決感到意外，他認為女性於21世紀已不應受到歧視，但由於今次敗訴，他認為只有提請人大釋法。郭又指出，香港土地資源有限，但丁屋政策卻容許有人使用大量土地興建樓高僅3層的丁屋，自然會推高樓價。

另外，終院於判詞中指出，終院並不同意上訴庭裁定郭卓堅沒有足夠利害提出有關丁屋政策的司法覆核及有延誤。因為當司法覆核如本案般涉及對某個法律或憲法原則具普遍重要性的爭議時，解釋相關爭議對公眾的重要性較大，若然1項政策實屬違憲或非法，為公眾利益起見，法庭需予以指出，因此原審法官決定受理郭的申請，是屬於其酌情權範圍之內。

而當1名申請人在案件中並無直接利害關係，但仍提出司法覆核，關鍵就在於訴訟是否符合法治及司法覆核的目的。丁屋政策合憲性唯一有更大利害關係的人，正正就是丁屋政策的受惠者，而他們顯然不會有意提出司法覆核，因此，原審法官裁定郭擁有起訴資格的裁決是正確的。

郭卓堅今早又陪同1名屯門龍鼓灘居民到高院提出另一宗司法覆核。申請人龍鼓灘居民劉靜文；答辯人行政長官林鄭月娥及環境局局長黃錦星。

申請人於入稟狀中要求法庭頒令，將現時位於屯門稔灣的垃圾堆填區及污泥焚化爐搬走，因為有關堆填區及焚化爐危及居民健康。劉今指出，附近居民的患肺癌年齡有年輕化趨勢，因此居民已忍無可忍。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝