【揚眉女子】為半島酒店創作專屬沐浴用品 港產調香師將個性融入香氣

▲ 港產調香師張詩敏(Angel) 教女士調製香水，以營造自己的個性。

今天行經尖沙咀某商場，總被一陣的呍呢嗱香味「搶奪嗅覺」，亦即是所謂香味品牌營銷（Scent Branding）的一種，但效果有彈有讚。港產調香師張詩敏（Angel）說，其原理是「用一個客人喜愛很甜的味道，吸引他們留耐一點」。

Angel曾為半島酒店創作專屬沐浴用品，以香氣駕馭感官之法，她自然明瞭，如何按照品牌的形象和個性，增強其辨識度和忠誠度，才是marketing上的關鍵所在……

▲ 港產調香師張詩敏( Angel)認為香味品牌營銷 (Scent Branding)」不只以氣味吸引顧客、刺激消費，更是透過「香氣標誌」與客人建立情感聯繫，以「香氣說故事」。(攝影︰湯致遠)

▲ Angel拿著的正是為半島設計的專屬沐浴用品。 (攝影︰湯致遠)

▲ 一支的香水主體，從香息中擬定出森林、海洋等各式氛圍味道，再tailor-made出自家喜愛的香水。(攝影︰湯致遠)

▲ 客人上完Angel的香水工作坊，會將自己調製的製品帶回家。(攝影︰湯致遠)

現在拿起香港半島酒店的沐浴用品，都有Angel Cheung這個名字。半島酒店集團去年在旗下多間酒店所在的城市，邀請了當地的調香師，設計每間酒店專屬的香氣，Angel作為Perfume Artisan（香水創藝師）有幸被邀作香港的代表。

「如何將半島酒店與香港的特色緊扣，是一大考驗。故其香水主體會是沉香，因相傳香港名字的『香』字是指沉香，也是最矜貴的香氣，本地也有出產，切合半島這『遠東貴婦』的稱號。另外也選了茉莉和琥珀味，前者有典雅的感覺，後者具歲月沉澱的歷史感，也與半島一脈相承。」

Angel表示，嗅覺是人類五感中唯一直接將刺激傳到大腦，與大腦中許多與情感、記憶相關的腺體連接。「做市場推廣，香味能有效建立品牌記憶、提升其辨識度及忠誠度，這正是不少品牌想做到的效果，現在不少酒店和商場都在做這件事。」

香薰香水大不同

踏上調香師之路，Angel說並非偶然。她畢業於香港中文大學市場學理學碩士課程，畢業後從事與美容相關的市場推廣工作。「其實模式都一樣，新產品推出，做廣告宣傳，過程中學到不少東西，但似是流水作業。記得那時在Beauty產業鏈中，護膚品是銷售榜首，其次是化粧品，最後才是香水。2007年我想休息充電，就到法國學法文。」

回港後，Angel繼續在美容行業工作，但開始留意香水製作，並花了一年時間上了香薰治療師的課程。「對我來說香薰有點難度，要記好多化學名稱，還有精油的拉丁文等等，但我又喜歡接受挑戰。認識愈深，愈明白香薰和香水的分別：香薰是wellness，有其實際的功能，反之香水是藝術性，情感色彩濃烈，就想好好鑽研這門學問。」

法國格拉斯 拾香記

結果Angel就再到香水業之都的法國格拉斯（Grasse），讀了兩年的summer course，完成了香水鑑賞及調配學的課程。「有時女士買完香水，用過幾次覺得不適合就不用，其實好浪費。在法國唸香水課程，感受到香水能表現自己的style，而每個人都想有屬於自己的味道。之後想，何不將法國那一套搬來香港？」

Angel說，香水要傳遞的，其實不是有多少種花香的味道：「課程中學如何拆解香水成份，並要形容香的味道，就是各木質草本都有不同，如檀香較creamy而soft、廣霍香較泥土味重、沉香初頭帶苦，但後段又有點甘甜。」

▲ Angel 亦曾為多個國際知名香水品牌如Parfum Christian Dior、Le Labo、Goutal Paris 之員工進行專業香水培訓。(被訪者提供)

Angel說具十多廿年年資的專業調香大師，能記得逾千種的香味，並可分析出其組成結構，中間要對化學成分很了解。Angel表示：「自己沒他們咁叻，只能記百多二百種常用的香味。但調香有時連繫人的情感，像替半島設計香味，作為香港人，就能以自己的經驗，調製出香港的地道情懷，我覺得創作和藝術上有這個sense。」

▲ Angel的公司像試驗室般，滴滴香水也是悉心調製。(攝影︰湯致遠)

創立自家品牌 香水塑造個性

2015年，Angel回港創立自己的品牌Intime Artisan de Parfum，研發了不同類型的香水創作工作坊。「很多律師都喜歡香水，我到他們那裏做企業培訓，會因應她們的需求，像度身訂做西裝般設計香水，以營造出一份優越的形象。」Angel不諱言品牌成立之初，因香港較少人接觸製作香水這回事。「將沒有人認知的事推廣出去，絕對是一大挑戰。」

▲ Angel在法國格拉斯上香水課時的情況。(被訪者提供)

Angel以「香氣說故事（Scent Storytelling）」為她品牌的創立宗旨：「香水有前、中、後段的層次，配搭下來是很深奧，一般女士如何挑選和理解香味這回事？在香水製作中，可從香味中發掘自己的內在個性。試過有客人性格急躁，但香氣可影響情緒，調配不同花味的香水，可帶出一份從容大方的感覺，客人試過說有好轉。對我來說，那份滿足感也非金錢能衡量。」

▲ (被訪者提供)

疫情持續 推出自家護膚霜

疫情持續近兩年，Angel說企業的工作坊全部停止，並將原先的計劃打斷。「影響是如斷一臂，客人只好預約上我的公司作工作坊，幸好口碑不俗。我也設計出一些香水的套裝，有着指南，學員再用zoom調製出香水，效果都幾ok。另外，也會出自己的搓手液和hand cream，也是回應疫情的舉動，反正自己也有需要用。hand cream以之前做的『愛情故事』為主題，由初戀到結婚為貫穿，滋潤得來又親膚。」

記者︰馮柏偉