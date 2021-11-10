【Band 1學堂】20歲單車新星李思穎全運會奪金　原攻三鐵一個原因轉項創歷史

▲ 剛在今屆全運會公路單車賽奪女子個人賽金牌的李思穎，不僅成為香港第一人，亦刷新了香港隊在此項目的最佳成績。

提到香港女單車手，定必即時想起牛下女車神李慧詩。只是長江後浪推前浪，正有一顆單車超新星火速冒起，就是剛在今屆全運會公路單車賽奪女子個人賽金牌的李思穎，不僅成為香港第一人，亦刷新了香港隊在此項目的最佳成績。

她笑言好動的基因來自父親，由小學時帶她玩三項鐵人開始，演變成今日成為全職單車手，雙親都給予她極大的自由度去選擇自己的理想，無顧慮地去追夢。

▲ 李思穎自言為食，要節食是痛苦的事，還有不愛踩上山路，覺得好悶。(梁偉榮攝)

李思穎 (Ceci)由小二開始參加三項鐵人，成績尚算不俗，後來小五時因參加了香港單車總會的青苗培訓及明日之星計劃，發覺自己很喜歡踩單車時那種疾風飛馳的速度感，後來主攻玩單車，並輾轉加入香港青年隊。

這事說來有趣，原來Ceci當初參加此明日之星計劃，只為改善單車技術上的不足。「我在跑步、游泳及單車中，最差的正是單車部分，爸爸看到單車總會這個計劃時，就讓我參加，希望能從中加強單車技術，可以在三鐵中有更好的發揮。」結果反而令到Ceci迷上單車，從而放棄三鐵。

▲ 即時和場觀眾玩遊戲，與眾同樂，輕鬆一下。(梁偉榮攝)

單車隊訓練刻苦

Ceci 自言，能在初中開始，已找到自己做運動員的奮鬥目標是幸運的，「當我決定中四時轉校到林大輝中學，唸全職運動員課程時，便下定了最大的決心。當時有和爸爸商量過，他二話不說就表示支持，論到媽咪就要氹吓，只是二對一情況下，媽媽都要贊成。」在旁的李媽媽語氣點無奈地說：「唔贊成都唔得，兩父女一早夾定口供。」

話雖如此，李媽媽心底其實是很支持女兒，只是常心疼女兒訓練太辛苦，沒時間休息。

▲ 阿女參加商場展覽活動的分享會，爸爸媽媽當然會出現支持，因為他們其實都很少時間可以見到愛女。(梁偉榮攝)

的確，據聞香港單車隊訓練是以刻苦聞名，一周練足6天，大部分時間還要北上昆明受訓，日復日的練習，就算在港訓練也不得和家人見面，這是令李媽媽最感煎熬的事。反而是Ceci覺得如此訓練是理所當然的事，因為她相信No Pain、No Gain。

▲ 某次比賽時的意外，撞瘀臉頰和手腳，她卻不以為然繼續練習，但媽媽就心痛不已。(被訪者提供)

但她也直言，這幾年的長時間訓練，難免總有感到迷失的時候，「我的日常生活除了在學校外，就是在單車訓練，加上每次比賽前都會很緊張，給自己的壓力很大。愈是想發揮得好，愈是不能放鬆自己。」

克服緊張困擾

她會因壓力而出現失眠、常思前想後、訓練不佳，周而復始的惡性循環。雖說隨著她累積多了比賽經驗後，這種緊張逐步有點改善，但困擾難免。

然而能使 Ceci 刻服此心理障礙的人，正是今年初兼任香港單車代表隊助理教練的男子代表梁峻榮，她說：「可能是他也是運動員的身份，他清楚知道一個運動員的壓力是甚麼，能感同身受我的緊張。他常鼓勵我不要浪費時間去想對手的情況，只要做好自己，專注自己便成。」原來這對師徒組合，也只是今年全運會前的兩、三個月才出現，而一組合了便令到Ceci有很大的轉變。

Ceci也提到了自己心目中的偶像，是日本場地單車女將梶原悠未。她說梶原悠未的成功，令到她深信亞洲女單車手的身體質素，並不一定遜色於歐美選手，「當然要做到梶原的水平，還真的需要多下苦功，好好磨練 。」

▲ Ceci 現時的教練梁峻榮，常以過來人身分鼓勵她，以身作則教導特別容易受落。(被訪者提供)

隊友如同家人

訪問當天，Ceci正是出席一個香港體育學院 X MCP新都城中心的「體通體透體育學院」展覽，其中的分享環節主題是「運動員的最強後盾」，其他兩位運動精英陳晞文(女子滑浪風帆)及劉知名(空手道)，不約而同地都說是以家人的支持為最強後盾。

而Ceci卻說是單車隊友，「我們要需在一起訓練的時間太長，真的見隊友多過見家人和朋友。而且單車比賽看似是個人賽，但要贏出的話，其實是要講求整個團隊的作戰策略和合作精神，雖說冠軍只得一個，實在榮耀是屬於全隊人的。」

▲ 和隊友長時間北上受訓，感情如家人般親近。(被訪者提供)

她特別記得，今年5月在中國商洛市的2021公路錦標賽，「那場比賽隊友們揀定由我來當主力衝刺手，是我首次以這個身份作賽，意義重大之餘，也難免害怕會辜負隊友的信任。最後我也真的浪費了她們的部署，但沒有一位隊友怪責我，師姐們更主動跟我說是她們心甘情願讓我去衝刺。而我贏得今次的全運金牌，她們比我還要開心百倍。正是這種團隊精神的體驗，造就了我單車生涯至今的最重要時刻。」在旁的雙親也默默點頭以示贊同呢。

記者：郭秀芳