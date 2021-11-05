【M+博物館】今早開放網上預約　網頁顯示系統繁忙未能預約

▲ 今早開放網上預約，網頁顯示系統繁忙。（資料圖片）

籌備逾6年視覺文化博物館M+，下周五（12日）即將開幕，首年公眾免費入場。市民可於今日（5日）早上10時起網上預約開幕後兩周的入場時段，惟記者下午12時許瀏覽預約網頁，顯示系統繁忙未能預約，多次重新瀏覽亦未能成功進入，在下午1時再瀏覽結果如是。

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博物館發言人早前宣布，從開幕日起計12個月內，所有訪客可免費參觀M+展廳展覽，惟特別展覽和節目及戲院放映須另外購票。

博物館提供網上指定時間預約服務，市民可於11月5日上午10時起，在西九文化區網站、M+網站，或透過「西九文化區」手機應用程式預約開幕後首兩星期（即11月12日至28日）的參觀時段。一連串開幕節目亦將同時在M+網站及「西九文化區」手機應用程式開始接受預約。

由於預期開幕初期參觀人數較多，M+建議訪客到訪前先預約，並於指定時段抵達博物館。在繁忙時段，訪客或須稍候片刻才能進入博物館或其展廳。無預約的訪客或可參觀M+，但何時能進入博物館要視乎當時館內人數而定。而6歲或以下的小童毋須預約，可隨同已預約人士進場。若訪客已成功報名參加M+開幕節目，則毋須另行預約進場，只須在進入M+大樓時出示節目確認電郵。

至於M+會員和贊助人可全年無限次參觀博物館，毋須預約，憑出示會員證可使用專用通道進入博物館。

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記者：陳麗娜