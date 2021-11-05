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【洩露私隱】浸大中醫生洩露病人子宮移除手術照片　校方指已作出嚴厲警告

社會 12:52 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

浸大中醫生洩露病人子宮移除手術照片。（資料圖片）

一名就讀浸大中醫學院六年級的學生，於內地實習期間，於社交媒體微信上載手術照片，並向朋友傳送一份婦科病人病歷資料，揶揄女病人。浸大證實事件，指涉事學生承認其不當行為並致歉，校方亦已即時對該名學生作出嚴厲的訓誡和警告。

據報一名23歲的中醫學生於廣東省一所中醫院實習，他於10月底於微信上載兩張子宮移除手術的圖片，又向其友人傳送一份病歷資料，資料載有病人的墮胎、性生活紀錄，該學生亦揶揄年逾60的病人有豐富性生活。

浸大回覆查詢時表示，校方確認該名學生沒有披露病人的姓名等個人資料，而有關帖文已經刪除，而中醫藥學院已即時作出調查，會嚴肅跟進事件，並按大學既定程序採取所需的紀律行動。

浸大又指，中醫藥學院一向重視培養中醫學生的操守，對他們在實習期間的學習態度和行為有嚴格要求，其中於本科實習手冊中，列明學員必須具備良好的道德操守和醫德醫風，尊重患者私隱，對患者的病史、病情、症狀等個人私隱，未經授權下不得披露。校方指，每年於實習開展前亦會提供專門培訓，再三囑咐同學必須嚴格遵守實習守則，會檢討現有指引，並加強同學的相關培訓。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴、馮琪雅

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