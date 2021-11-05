【臭氣沖天】超市推臭味火鍋吸引顧客試食　保安以為塞水渠店員急出動吹風機

▲ 超市推臭味火鍋吸引顧客試食，保安以為塞水渠店員急出動吹風機。

味道濃烈的食物不是人人都能接受！近日有內地超市推出特色臭味食物，包括榴槤火鍋及臭豆腐、臭鱖魚等，吸引不少顧客前來試食，由於現場「臭味四溢」，商場保安一度以為是渠道堵塞所致，而餐廳職員也不得不取出空氣清新機及吹風機散味。

根據內地傳媒報道，事發於一間超級市場內的火鍋用餐區，有網民拍到，有幾桌食客點了榴槤火鍋、臭豆腐、肥腸及臭鱖魚等。由於味道濃郁，導致商場保安誤以為下水道堵塞，到場查看才發現臭味是源自食物。

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從影片可見，不少食客戴著浴帽、圍裙用餐。超市負責人郭先生表示，店內正舉辦特色臭味火鍋活動，當時有四、五桌顧客都點了。商場保安前來提醒後，店員亦立即取出空氣清新機及吹風機散味，又指顧客用餐後也提供了免費香口膠。

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報道引起不少網民討論，不少人都對此表示難以接受，「保安都來了，到底是有多大味」、「得搞個專門的隔間」、「公用封閉空間搞這個，太損了」，亦有網民笑言，超市提供了空氣清新機及吹風機，「裝備這麼齊全，看來是『慣犯』了」。

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責任編輯：羅嘉欣