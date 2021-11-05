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【永遠的女神】細數梅艷芳10個經典時裝瞬間　梅姐一襲婚紗相片長掛睡房

休閒消費 17:50 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

藉《梅艷芳》電影即將上映，在回顧梅姐百變時裝之餘，也藉此緬懷她的那時那刻。

要筆者界定梅艷芳的時裝﹒時刻不是易事，因大家熟悉的阿梅形象太百變，每個時刻的時裝都不算長，惟有透過不同途徑和她的親密戰友兼形象指導劉培基的自傳《舉頭望明月》等綜合而成。

以下10個私心選擇，可能未必合大家心水，亦恨篇幅有限，只望以此相片和文字記錄，回顧一下的百變時裝之餘，藉此緬懷一下她的那時那刻。

梅姐最令人難忘的一刻，莫過於她把一生都嫁給了舞台，在最後的個人演唱會上最終曲目選唱《夕陽之歌》，慢慢步到台後瀟洒的說聲：「拜！」，以此作告別實是女中豪傑的一種灑脫！

1.劉培基婚紗配Buccellati珍珠鑽飾

穿上劉培基設計的婚紗佩戴Buccellati珍珠鑽飾，原是留作出嫁時戴的。後來這套首飾被拿去蘇富比作拍賣，給歌迷競投。

穿上劉培基設計的婚紗佩戴Buccellati珍珠鑽飾，原是留作出嫁時戴的。後來這套首飾被拿去蘇富比作拍賣，給歌迷競投。（圖片：新華社）

2.荔園歌廳的小童星

四歲已出入荔園歌廳的梅艷芳從不怯場，薛家燕同場也沒掩蓋到她的光采。

3.《赤色》唱片封面照的孤寂

梅艷芳只知在大浪灣拍攝，沒想到劉培基在灘後放火，並著她做出寂寞孤獨感。《赤色》打破首張唱片封面照「大頭相」的定律，在險中求勝下大賣，從而走上不斷追求「變」的路。

4.經典壞女孩現身80年代

壞女孩形象的出現，在還是保守的80年代香港社會，引起回響不斷。

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5.《似火探戈》型格眉心紫水晶

她的粧容影響一代香港女性的妝容，電影《少林足球》的阿梅都是向她致敬，《似火探戈》由眉心貼上紫色水晶，再有白水晶沿著鼻梁伸延，之字形走往鬢旁，型格女歌手的典範。

6.「鐵達時」廣告掀起90年代風潮

「鐵達時」廣告在90年代所掀起風潮，全因梅艷芳擔綱演出的《亂世佳人》版1988年打響頭炮，當年不少情侶認定人生必有一對，意料之外也撮合她與廣告男主角Michael Lau 成為戀人。

7.《胭脂扣》旗袍的哀怨與痴情

電影《梅艷芳》中，由林家棟飾演蘇孝良（華星唱片公司總經理）有句名言：「慢歌要唱出唏噓，快歌要帶出反叛」，那麼梅艷芳比張曼玉更早在《胭脂扣》把旗袍穿出此志不渝的忠貞、哀怨與痴情，憑此獲得金像與金馬影后。

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8.永遠的女神

1991年她一句：「希望年底舉行告別演唱會」，歌迷萬般不捨，雖然她想做麥當娜，但劉培基仍為她打造「女神」形象，讓歌迷留下最好印象。

9.《阿飛正傳》唱片封面的黑白照

由她主唱的《是這樣的》是張國榮經典電影《阿飛正傳》的主題曲，唱片封面利用鏡子反射不同面向的她，為配合60年代感覺，故用上黑白照，誰料到最後成為她的靈堂照。

10.《三誓盟》Barney Cheng婚紗

在1997年拍攝《三誓盟》音樂特輯中其「今世」角色為模特兒，戲裡戲外皆為Barney Cheng（鄭兆良）行catwalk。據知，梅姐把這襲婚紗（不同角度）照片沖曬，並大型相架裱起掛於睡房中，這個時刻對她來說別具意義。

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部分圖片：新華社、安樂影片有限公司、梅艷芳資深歌迷們

記者：黃鑑江

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