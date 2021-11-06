【940920】吳海昕+徐天佑透露刀導愛先拍結局　劉俊謙放低過去蔡思韵做好自己

▲ 劉俊謙、蔡思韵、魯生、吳海昕、徐天佑。（左起）（湯致遠 攝）

ViuTV原創劇《940920》於今天（6日）舉行開鏡拜神儀式，ViuTV高層魯庭暉聯同劇中演員劉俊謙、蔡思韵、吳海昕、徐天佑、余子明、岑珈其、張右雨、蘇欣婷及梁天尺一同現身，祈求拍攝順利。

一眾演員接受TOPick訪問，分享拍攝新劇的感受。

▲ （湯致遠 攝）

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由劉俊謙、蔡思韵、吳海昕、徐天佑等主演的《940920》為《二月廿九》續集，由羅嘉駿監製兼執導，並由黃智揚擔任編審，故事講述不同平行時空下縱橫交錯的愛情故事，預計2022年於ViuTV首播。

▲ 蔡思韵和劉俊謙再度合作。（湯致遠 攝）

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劉俊謙跟大家介紹女友岀場：「今次的新成員是由蔡思韵飾演的林楚凝，她才是神聖幾何學會的會長，至於為何之後會由我變成了會長，那便要留意之後的發展。」

蔡思韵表示能夠加入也很興奮的，「自己也有看《二月廿九》，知道可以參與前傳部分也很興奮。看畢劇本後覺得會更加精彩，可以透露的就是會有兩條線，兩個時空互相交織，很有趣。」

▲ 劉俊謙。（湯致遠 攝）

再次回到之前的拍攝場景，劉俊謙感慨道：「這個地方有很熟悉的感覺，上次有很多戲都是在這裏拍攝，依然覺得這裏很熱和很嘈，這裏是一個車場來的，經常有很多車岀入，以致收音師很常會收到很多雜音，便需要從頭再來。這裏對我來說是既熟悉且很煉獄的地方。」

《940920》為《二月廿九》的續集，不過劉俊謙和蔡思韵都沒有背負很大壓力。

▲ 蔡思韵。（湯致遠 攝）

劉俊謙認為：「過去的事已成過去，不論是好或不好，需要著重於當下。我覺得是需要放低的，專注於現在所做的事情。」

蔡思韵則覺得：「專注做好自己的角色，享受於戲中。當每個人都做好自己的崗位，這套劇所凝聚岀來的力量便會被看見。」

▲ 吳海昕、徐天佑。（湯致遠 攝）

徐天佑憶述首天拍攝的情況：「第一天回來時看見很多熟悉的人，雖然已過了兩年，但亦很快再入回角色內。看見Yeesa後便立即變回Ryan，再做兵。」

吳海昕笑言：「我和天佑的角色也是傻更更的，所以很開心，第二次合作很開心，一來便是Yeesa和兵佑。」

徐天佑透露：「一開始拍攝便是拍Ending部分。」吳海昕和應：「對啊，導演很喜歡這樣的。第一天便拍攝結局。」徐天佑表示：「難度很高，但相信導演的。」

▲ 吳海昕。（湯致遠 攝）

舊地重遊令吳海昕感受很深，「兩年沒來過這裏，很懷念的。他們花了很多時間去搭建成一模一樣的層設，加上重遇同一班演員。」

她又謂：「今次很有新鮮感，到了另一個時空有很多不同的事物。上一季有個伏線，講述我來了一個新時空，我要不要回去呢？我認識的Ryan是不是我所認識的那位呢？」

▲ 徐天佑。（湯致遠 攝）

吳海昕坦言今次沒上次這麼大壓力，「上次第一次演這個角色，很緊張。因為Yeesa這角色已入血，立即便上手，比上次輕鬆了。」

徐天佑則覺得：「拍這套劇的體會就是不要有壓力，要完全放開去演，不要有太大期望，演好自己的角色便好。」

記者：梁樂欣