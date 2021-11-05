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【癌症先兆】腋窩變黑變厚是糖尿病或胃癌徵兆 十隻指頭變得又圓又大或患肺癌

醫生診症室 13:13 2021/11/05

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腋窩變黑變厚是糖尿病或胃癌徵兆，莫樹錦指，十隻指頭變得又圓又大或患肺癌。

「難道你沒有留意指頭的變化？」醫生好奇地問道。男病人傻傻地說道：「有呀，我還懷疑為何指頭變得又圓又漂亮。」「那不如考慮塗上指甲油，更漂亮！」醫生沒好氣地回答。

其實，這病人錯過了明顯肺癌徵兆，若十隻指頭變得又圓又大像小棒頭，醫學上稱為clubbing（要留意，不是去蒲Night Club那個clubbing）。醫科學生入門學身體檢查，就要學clubbing，一旦發現就是代表心或肺功能出了問題。任何慢性肺病，例如慢性肺氣管阻塞，都可引起clubbing，但最常見的原因，還是肺癌。若加上附帶病徵，例如關節或骨頭疼痛，那便更加要留意，因引起clubbing的病因，也可以引起骨膜增生變厚，醫學上稱為Pulmonary Hypertrophic Osteoarthropathy（肥大性骨關節病變）。

最新影片：

不少病人錯誤以為身體感到辛苦，例如：痛楚、氣促等，才是重症徵兆，其實，很多不癢不疼的身體小變化，也可代表大件事，例如腋窩變黑變厚，便可能是糖尿病或胃癌徵兆；又或見到重影（Double Vision）便要考慮是否患吞咽癌；而上身出現蜘蛛網狀紅痣（Spider nevi），便代表肝硬化。患者可能不會感到任何其他不適，一旦發現，便要及早求醫。

身體小變化是否代表大件事，那便要問問醫生了！

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撰文 : 莫樹錦醫生

健康問題 肺癌 胃癌 癌症

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