【2021聖誕節】荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園 首設互動遊戲天地大玩Ryan海盜船+Apeach彈床【多圖】
今個冬日，在香港非常受歡迎的韓國卡通人物Kakao Friends，由即日起至2022年1月2日會現身鑽石山荷里活廣場，商場中庭會化身成Kakao Friends聖誕夢幻樂園，人氣主角包括Ryan、Apeach、Tube及春植等，更會首次換上萌爆聖誕造型與大家歡度繽紛聖誕。
Kakao Friends聖誕夢幻樂園更有全港首個加入Kakao Friends互動遊戲元素的玩樂園區，包括有Ryan飛越海盜船及Apeach彈彈咖啡杯，前者可讓大家與Ryan一同於2米高滑梯上飛翔，享受高空滑下的極速快感。而後者則以粉紅色Apeach為主題，粉絲們可在彈床上盡情跳躍。
場內另有3大Kakao Friends打卡熱點，包括有Kakao Friends聖誕夢幻樂園拱門、聖誕夢幻樂園大舞台及Jay-G極速跳樓機，粉絲們不容錯過。
而於指定周末更可參加Ryan & Apeach見面會，兩大人氣角色會以聖誕造型跟大家見面拍照，顧客憑即日於場內電子貨幣消費滿$200，即可換領入場券一張，荷里活廣場VIC會員亦可憑5積分換領。
除有玩樂區及多個打卡位外，同場亦設有Kakao Friends期間限定店，售賣過百款人氣精品，荷里活廣場更貼心地準備了3款獨家Kakao Friends限定禮品，包括Kakao Friends 2022年座枱月曆、掛頸八達通套及Ryan X Apeach 餐碟套裝，顧客憑指定消費或VIC積分即可換領。
Kakao Friends 聖誕夢幻樂園
日期︰即日起至2022年1月2日
時間︰10am-10pm
地點︰鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場
Kakao Friends 期間限定店
日期︰即日起至2022年1月2日
時間︰12nn-9pm
記者︰黃依情