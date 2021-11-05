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【2021聖誕節】荷里活廣場Kakao Friends聖誕夢幻樂園　首設互動遊戲天地大玩Ryan海盜船+Apeach彈床【多圖】

休閒消費 12:57 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

荷里活廣場舉辦Kakao Friends聖誕夢幻樂園，首設全港首個Kakao Friends主題互動遊戲天地。（商場提供）

今個冬日，在香港非常受歡迎的韓國卡通人物Kakao Friends，由即日起至2022年1月2日會現身鑽石山荷里活廣場，商場中庭會化身成Kakao Friends聖誕夢幻樂園，人氣主角包括Ryan、Apeach、Tube及春植等，更會首次換上萌爆聖誕造型與大家歡度繽紛聖誕。

Ryan 飛越海盜船（商場提供）

Kakao Friends聖誕夢幻樂園更有全港首個加入Kakao Friends互動遊戲元素的玩樂園區，包括有Ryan飛越海盜船及Apeach彈彈咖啡杯，前者可讓大家與Ryan一同於2米高滑梯上飛翔，享受高空滑下的極速快感。而後者則以粉紅色Apeach為主題，粉絲們可在彈床上盡情跳躍。

Apeach 彈彈咖啡杯（商場提供）

場內另有3大Kakao Friends打卡熱點，包括有Kakao Friends聖誕夢幻樂園拱門、聖誕夢幻樂園大舞台及Jay-G極速跳樓機，粉絲們不容錯過。

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而於指定周末更可參加Ryan & Apeach見面會，兩大人氣角色會以聖誕造型跟大家見面拍照，顧客憑即日於場內電子貨幣消費滿$200，即可換領入場券一張，荷里活廣場VIC會員亦可憑5積分換領。

憑指定消費可換領Kakao Friends 限定禮品。（商場提供）

除有玩樂區及多個打卡位外，同場亦設有Kakao Friends期間限定店，售賣過百款人氣精品，荷里活廣場更貼心地準備了3款獨家Kakao Friends限定禮品，包括Kakao Friends 2022年座枱月曆、掛頸八達通套及Ryan X Apeach 餐碟套裝，顧客憑指定消費或VIC積分即可換領。

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Kakao Friends 聖誕夢幻樂園
日期︰即日起至2022年1月2日
時間︰10am-10pm
地點︰鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

Kakao Friends 期間限定店
日期︰即日起至2022年1月2日
時間︰12nn-9pm

記者︰黃依情

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