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【育兒爭議】用防走失繩被批當女兒是狗　日主播媽霸氣反撃︰有事你負責？

育兒經 13:16 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

日本一名主播媽媽使用防走失繩被網民批評。

育兒不止一條路，每個家長的教養方法都不一樣，只要認為最適合自己和孩子就可以了。日本一名主播媽媽日前在社交媒體分享湊女日常，可是網民的焦點卻放在她用防走失繩上，引起討論。有網民批評她「當女兒是狗」，不過媽媽就高EQ回應，認為孩子的安全最重要。

綜合日本傳媒報道，現年40歲的主播媽媽高橋真麻育有1歲半的女兒，她一直保護女兒的樣貌，從來沒有曝光其正面。她早前上載了一張女兒的近照，可見她用一條藍色、有白色翼圖案的防走失繩牽著女兒。沒想到卻引來軒然大波，引發正反兩批網民討論。

網民狠批高橋真麻「當女兒是狗」。（高橋真麻部落格圖片）

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網民狠批「當女兒是狗」

有反對使用防走失繩的網民狠批，高橋真麻把女兒當狗一樣，用防走失繩就像帶狗隻去散步，一連串負面的留言包括「不尊重小朋友」、「是否人狗一樣」。事件更在Twitter熱議，令防走失繩成為熱門搜尋關鍵字。

10月28日高橋真麻在個人部落格表示，防走失繩有利亦有弊，網民的議論出乎她意料，但她仍會偶爾使用防走失繩。她寫道︰

不管你說甚麼，這是為了生活。

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孩子安全最重要

直至本周二（2日）高橋真麻在電視節目上，分享她對防走失繩的看法。她坦言聽到負面意見時，感到不舒服，經常聽到別人說，使用防走失繩的孩子像一隻狗或一件行李，甚至覺得孩子很可憐。但她強調，如果家長因不愉快經歷，而最三考慮是否使用防走失繩，請他們不必擔心，因為「孩子的生命更重要」。她續說︰

有事你負責嗎？你會保護我的女兒嗎？孩子走失了怎麼辦？

不少網民支持高橋真麻，認為她只是為了孩子的安全著想，有感即使有人覺得防走失繩觀感不佳，也不應言語欺凌別人，因每個人的選擇都不同。而且現在的防走失繩造型可愛，根本不像狗帶。

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責任編輯：王明芳

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