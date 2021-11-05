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【押後再訊】涉以11宗虛假物業交易欺騙公司　兩名前地產代理提堂准保釋候訊

社會 13:17 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

被告李穎彤（左）。（梁錦麟攝）

2名前香港置業地產代理涉使用11宗虛假物業交易的相關文件欺騙其公司，2人日前被廉署落案起訴，案件今（5日）於九龍城裁判法院提堂，案件押後至12月16日再訊，以待被告索取文件及法律意見，被告准保釋候訊。

被告林怡恒（45歲）及李穎彤（58歲），均報稱地產代理。2人同被控2項代理人串謀使用文件意圖欺騙其主事人罪，即於2018年7月3日至2019年8月31日期間，包括首尾兩日，與高級區域董事鄭卓帆一同串謀，利用兩份物業交易文件涉嫌載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即指李及林兩名下線地產代理促成該兩宗物業交易。

林另被控9 項相同控罪，即於2017年11月6日至2018年10月3日，包括首尾兩日，使用9份物業交易文件以誤導香港置業。該等文件涉嫌載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即指林怡恒7名下線地產代理促成該9宗物業交易。

辯方申請將案件押後以待被告索取文件及法律意見，裁判官將案件押後至12月16日，期間2名被告獲准以1,000元現金保釋，期間不得直接或間接接觸證人。

被告林怡恒。（梁錦麟攝）

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記者：梁錦麟

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