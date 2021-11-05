【聖誕好去處】Aqua Restaurant Group推冬日美酒佳餚賀聖誕　齊集6間餐廳呈獻氣派華麗盛宴

▲ Aqua Restaurant Group呈獻特色冬日美饌慶祝聖誕。(圖片由Aqua Restaurant Group提供)

Aqua Restaurant Group餐飲集團推出冬日應節佳餚、雞尾酒及無限添飲的早午餐讓大家歡慶聖誕佳節。

【Dim Sum Library】

為佳節而設的「聖誕樹朱古力包」裡面填滿香濃幼滑的黑朱古力內餡，外面圍繞著雪白的彩帶，再點上士多啤梨醬當作燈飾，並於樹頂飾以金色星星，造型別致可愛。

日期：12月13日至31日

地點：金鐘太古廣場 1 樓 124 號舖、尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方水區1樓1028B號舖

價錢：港幣68元

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【Aqua】

將於聖誕推出意日盛宴，由日菜行政總廚Iwahashi和新任意大利行政總廚Andrea Mura攜手炮製。五道菜節日晚宴包括「香烤和牛腩配炭燒蘆筍和枝豆蓉伴芝麻醬」，及「Christmas bauble」聖誕球飾造型甜品配果乾芭菲和榛子蛋奶醬。這道甜品以慶祝aqua遷址後全新室內裝潢。

酒吧設有兩個戶外花園露台，大家可一邊欣賞景色，一邊品嚐創新雞尾酒。期間限定雞尾酒「Christmas Kiss」（港幣148元）由軒尼詩V.S.O.P干邑、全蛋和小荳蔻調製。這款金色特飲灑上肉荳蔻碎和顏色鮮豔的小紅莓，充滿節日氣氛。

節日晚宴（五道菜）

日期：12月6日至30日（12月24日及25日除外）

價錢：每位港幣1,288元，加配葡萄酒每位另加港幣688元

聖誕早午餐（五道菜）

日期：12月25日至27日

價錢：每位港幣788元，每位另加港幣100元可無限暢飲Veuve Clicquot香檳、多款雞尾酒、紅白葡萄酒及清酒

地址：尖沙咀中間道15號HZentre 17樓

電話：3427 2288

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【胡同】

11道菜的冬至晚宴以「竹炭魚香鹹水角」及「火焰乳豬」等創新菜餚為特色。其他特色佳餚還包括新登場的「蒜味麻香帶子」以及「胡麻子大蝦」。

而聖誕節日晚宴包括火辣登場的「火焰胡椒片皮鴨」，以及「花椒金湯星班片」等新菜式。

首席調酒師將呈獻兩款期間限定雞尾酒，靈感源自具有養身功效的香料和暖胃的食材。特色熱飲「Osmanthus Mule」以桂花酒、紫蘇利口酒和鮮薑調製而成；「Golden Solstice」則以Johnnie Walker黑牌威士忌與Amaro Braulio草本利口酒、黑加侖子、迷迭香和檸檬搖勻而成，並配上迷迭香枝和自製醃漬櫻桃。

大家於周末可與家人好友前來一同享用冬日早午餐，包括美味的頭盤、點心、熱盤和甜品，及參加適合不同年齡人士的特色手工拉麵及點心工作坊。

冬至晚宴（11道菜）

日期： 12月11日至21日

價錢： 每位港幣1,288元，加配葡萄酒每位另加488元，「Osmanthus Mule」或「Golden Solstice」雞尾酒每杯港幣148元

節日晚宴（11道菜）

日期： 12月24日至27日

價錢：每位港幣1,488元，加配葡萄酒每位另加488元

冬日早午餐

日期：12月24日至27日

價錢：每位港幣728元，每位另加港幣100元可無限暢飲Veuve Clicquot香檳、多款雞尾酒、紅白葡萄酒及清酒

地址：尖沙咀中間道15號HZentre 18樓



電話：3428 8342

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【The Chinese Library】

主廚李振龍（Junno Li）將呈獻七道菜盛宴，炮製「茶熏鴨」和「香糟鮑魚」等點心和冬季佳餚。

七道菜盛宴

日期： 12月24日至26日

價錢：每位港幣988元，包括一杯Veuve Clicquot香檳。

周末無限點心品味午宴（兩小時無限量供應）

日期： 12月25日至26日

價錢：每位港幣458元，每位另加港幣300元更可無限暢飲Veuve Clicquot香檳

地址：中環荷李活道10號「大館」1座1樓

電話：2848 3088

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【The Dispensary】

大家可選擇品嚐特飲慶祝聖誕佳節。「Golden Christmas」（港幣138元）由聖誕香料氈酒、焦糖和發酵蘋果調製而成，最後加入朱古力苦酒並倒入Veuve Clicquot香檳，玻璃杯更特別掃上黃金色鹽味焦糖和朱古力。

節日晚宴（七道菜）

日期：12月24日至26日

價錢： 每位港幣988元，包括一杯Veuve Clicquot香檳

周末無限點心品味午宴

日期：12月25日至26日

價錢： 每位港幣458元，每位另加港幣300元可無限暢飲Veuve Clicquot香檳

地址：中環荷李活道10號「大館」1座1樓

電話：2848 3000

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【aqua kyoto】

五道菜節日晚宴的菜式包括「烤牛柳鵝肝配芝麻醬」，以及用柚子和紫蘇忌廉、杏仁果仁糖、朱古力和酸櫻桃雪葩製成的特色甜品「Forest floor」。

節日晚宴（五道菜）

日期： 12月24日至26日

價錢：每位港幣788元，加配葡萄酒每位另加港幣388元

地址：中環荷李活道10號「大館」1座1樓

電話：2848 3000

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【聖誕航遊之旅】

大家可於聖誕期間登上中式帆船張保仔沿著維港航遊，一邊欣賞兩岸的城市美景，一邊品嚐「White Christmas」雞尾酒。這款冬日特飲以龍舌蘭酒和橙皮甜酒調製，加入椰奶和青檸汁搖晃，最後加入迷迭香和小紅莓。

日期： 12月23日至26日

時間： 晚上7時30分

價錢：

幻彩詠香江航遊之旅 成人每位港幣345元/ 小童每位港幣240元 傍晚維港游及深夜航遊 成人每位港幣260元/ 小童每位港幣180元

上船及下船位置：尖沙咀公眾碼頭或中環 9 號碼頭

電話：2116 8821

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責任編輯：張懿慧