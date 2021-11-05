【梅艷芳】重塑張國榮出殯傷感場面　王丹妮穿梅姐告別舞衣掀集體回憶

▲ 《梅艷芳》重構兩幕港人難忘場面。

由王丹妮、劉俊謙主演的電影《梅艷芳》，當中兩大場面和場景，梅姐紅館告別舞台及哥哥張國榮出殯，電影公司不惜動用大量人力物力，將這兩個難忘的場口重現觀眾眼前，緬懷之餘再一次讓大家看見香港電影人為電影所付出的努力。



導演梁樂民在最新一條製作特輯中，一句發自內心的說話，令大家更想念他們倆：「其實阿梅和哥哥確實走得太早，如果他倆仍在，唱多首歌給我們聽，拍多套戲給我們看，就好喇！」

重構哥哥出殯場面



為了將戲中哥哥張國榮出殯和梅姐紅館告別演唱會的場口完成，事前電影團隊和各部門須要克服重重困難，包括要跟眾多歌手爭取紅館檔期以進駐入場拍攝，經過各部門的申請和批核，《梅艷芳》最終成為首部踏入紅館實景拍攝的香港電影。

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梅姐告別演唱會的場面順利完成拍攝後，接著到哥哥出殯的大場面，拍攝過程同樣困難重重。梁樂文憶起拍攝當日，真心要感激團隊的無畏精神。

他說：「我們大部份根據哥哥出殯的新聞片作參考，向香港殯儀館申請拍攝，日子必須要週日，早上九時之前要完成，以免影晌殯儀館的正常運作。拍攝的環境是兩條交通要道。」

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同場加映：利愛安訪問

他指當天凌晨2、3時，各部們出動standby，包括動用了幾乎全港臨時演員扮演歌迷、途人，過程須要多次排練，在綵排和拍攝期間遇上大雨，最後連預先準備的航拍部分也得告吹。幸拍攝指導潘耀明出動七位攝影師和七部攝影機，在一個意想不到的惡劣環境下將需要的畫面全面捕捉。

更令導演讚嘆的是，飾演張國榮的劉俊謙本應無須出現在王丹妮向哥哥棺木告別的一幕，但阿謙為了幫Louise入戲，自動請纓躺在棺木，好讓她進入狀態。

▲ 重現梅姐最後個唱一幕。

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首齣入紅館實景拍攝港片

拍攝梅姐離世前45天所舉行的最後一場告別個唱，導演和團隊透露Louise在台上演繹梅姐《夕陽之歌》的配樂，並非播放DVD，而是特地買了這首歌的原聲重新編曲，將此曲重構重寫，再由60支喇叭播出來，令觀眾在看電影時頓時感覺置身紅館中。



Louise為準備這場演出下了不少苦功，當她正式上台表演時，在場工作人員都屏息以待。

而Louise穿上模仿當年梅姐所穿的婚紗，踏上長樓梯向台下觀眾揮手道別，場面觸動人心。事後她有感而發：「一穿上這襲婚紗，化完妝和整完頭後，突然之間沒有了『驚』的感覺；因為我相信導演、相信自己所做的、相信舞台、相信團隊！」

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廖子妤感動流淚

在戲中演梅愛芳的廖子妤（Fish），早在兩個月前已完成自己在片中戲份，低亦專程去到現場探班，見證Louise演出這場重頭戲，並被感動落淚。

廖子妤說：「今次是我第二次看Louise走上台去完成這幕完整的拍攝，我處身一個最佳的位置觀賞，看她那一剎很觸動我，我拍完兩個多月，已開始想不起當日拍攝的感覺，但是妹妹開口唱時，就覺得我可以代Ann姐（梅愛芳）看到這事情，她看到最輝煌、最好的時候，很希望代Ann姐去看這一幕，覺得在座各位都感受到這種強烈的觸動。」

她指即使當日沒有其演出，也一定要來看這場戲：「因為當年做這個演唱會時，自己年紀還小，並住在馬來西亞，就算我住在香港也未必買到飛，我看到這場演出算是圓了一個夢，彌補了一個未能親身去看梅姐最後演唱會的遺憾。電影的魅力就是可以坐着時光機，重現當時，穿梭過去未來。」