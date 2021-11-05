【冷鋒殺到】下周一氣溫急降低見17度　寒冷乾燥天氣將維持至本月14日

▲ 周一氣溫急降低見17度，寒冷乾燥天氣將維持至下周日。

一道冷鋒最快周日（7日）晚襲港，市民要留意天氣變化，做好禦寒措施。天文台預料，周末天氣相當溫暖，惟一道冷鋒會在星期日晚上至下星期一（8日）早上橫過本港，氣溫由周日最高氣溫29度，下周一下跌至最低氣溫17度，提醒市民預備合適的衣物，小心身體。

天文台今日（5日）表示，廣東沿岸未來一兩日風勢微弱，天氣相當溫暖。預料一道冷鋒會在星期日晚上至下星期一早上橫過華南沿岸，受其相關的強烈東北季候風影響，該區顯著轉涼及有幾陣雨，風勢頗大，隨後數天仍然早晚清涼，天氣乾燥，日夜溫差較大。

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下周一顯著轉涼，氣溫較周日下降最多12度，初時有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗及乾燥。寒冷天氣將維持至11月14日，氣溫介乎19至25度。

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記者：陳麗娜