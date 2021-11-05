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【創新科技】中大6間研究中心進駐InnoHK轉化科研成果　涵蓋AI及生物醫學領域

社會 14:10 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

中大宣布，已成立6所研究中心進駐InnoHK創新香港研發平台。（相片由中大提供）

香港中文大學今日（5日）宣布，已成立6所研究中心，進駐政府推展重點項目InnoHK創新香港研發平台，研究範疇涵蓋健康、生物醫學、機械人工程和人工智能領域，為香港的科技創新作出貢獻，致力將中大研究成果轉化為社會所用。

6所研究中心包括創新診斷科技中心、香港微生物菌群創新中心、神經肌肉骨骼再生醫學中心、香港物流機械人研究中心、醫療機械人創新技術中心及博智感知交互研究中心。中心全部設於香港科學園，其中5所已正式運作，第6所中心即將在2022年1月開始運作。

中心結合中大研究智慧，並與牛津大學、劍橋大學、卡羅琳醫學院、加州大學伯克萊分校、蘇黎世聯邦理工學院、麻省理工學院等全球知名學府合作，以助推動香港成為國際創科中心，將大灣區迅速發展的科技創新生態圈與全球連繫。

中大校長段崇智表示，6所中心體現中大卓越研究精粹，亦是校方策略計劃中的兩大重點領域，即創新生物醫學及訊息與自動化技術。他續指，研究團隊與業界夥伴相鄰，加上國際合作機構的助力，兼具天時、地利、人和，將中大的尖端研究轉化為社會所用，令經濟、人民及社會均可廣泛受惠。中大副校長（研究）岑美霞亦表示，中心致力將研究成果轉化為嶄新產品及解決方案，將科技應用推出市場，讓更多人從中受益。

中大表示，該校科研技術近年成功發展出兩隻「獨角獸」，為全港所有大學之冠，亦培育出很多初創企業和成功的衍生公司。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

香港中文大學 人工智能 機械人 創新科技及應用 劍橋大學 牛津大學

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