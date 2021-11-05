【立法會選舉】葉劉報名參選港島西稱喜歡有競爭　陳勇出戰「超級愛國者」功能組別

▲ 葉劉淑儀（左二）報名參選立法會選舉。

立法會選舉12月舉行，新民黨多名參選人今日報名。主席葉劉淑儀今早到中環海港政府大樓報名，參選港島西地區直選。葉劉淑儀表示，得知同區已有兩位候選人報名，稱絕對喜歡有競爭的選舉︰「競爭越多我越開心，希望這次可以打一場漂亮的仗！」

葉劉淑儀今日亦陪同黨友廖添誠報名參選港島東地區直選，對手為工聯會會長吳秋北。現屆立法會議員容海恩及新民黨區域發展主任陳家珮今日亦於政府總部報名參選選委會界別。

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另外，港區全國人大代表、民建聯副主席陳勇今日下午到政府總部，報名被視為「超級愛國者」的「人大、政協及全國性團體界」功能組別，全國人大常委譚耀宗亦現身陪同。

陳勇表示，該界別每一位選委均是「堅定的超級愛國者」，個人參選這個界別是「戰戰兢兢」，稱自己過去多年得到各界支持，成為港區人大代表，一直都是謙虛、謹慎、全力以赴做好要做的工作。他透露，除了獲譚耀宗提名外，亦獲全國政協常委唐英年及香港福建社團聯會榮譽主席吳良好提名。同一界別暫時有全國青聯委員謝曉虹報名參選。

民主思路早前表示，立法會選舉參選人暫時未取得足夠選委提名。譚耀宗指，一直沒有參與選委提名協調工作，又指自己僅有的3張提名票均已提名民建聯黨友。他呼籲其他參選人努力聯絡選委爭取提名。

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另外，民建聯另一副主席、新界社團聯會副會長陳克勤亦於今日上午報名參選新界東北地方選區直選；現任立法會議員劉國勳則報名參選新界北地區直選，同區的競選者元朗區議會主席沈豪傑亦已經於今日報名參選。

同樣於今日報名參選功能組別的還有香港註冊中醫學會長陳永光。他今日下午報名參選醫療衞生界別。被問及開放海外醫生來港執業的立場，陳永光指，本港現時醫療資源短缺，一定需要一個政策解決燃眉之急，但長遠而言，解決人力醫療資源問題關鍵在於增加培訓資源，包括增加本港培訓西醫、中醫、護理專業的學額。

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另外，香港資訊科技聯會會長、香港數碼港管理有限公司董事邱達根今日則報名參選科技創新界。前觀塘區議員馬軼超報名參選旅遊界別。

至今已有23人報名參選40席的選委會界別。

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記者：陳葆琳