南豐集團打造啟德新地標AIRSIDE　呈現「和而為一」文化及生活態度

近年社會各持分者講求可持續發展，城市中的商場及商廈亦可扮演重要角色。作為啟德發展區內首個提供多層購物商場及甲級寫字樓的綜合大樓，由南豐集團發展的全新文化及生活地標AIRSIDE，將從多方面呈現嶄新的都市生活風格「和而為一」（Wholeness）概念，並藉此連結社區，引領不同面向的人和社群聯繫互動，與大自然根本融和。



建築與自然和諧共存



從古至今無數的經驗告訴我們，只有人和大自然和諧相處，才能夠使雙方都獲益，這亦是達至可持續發展的重要元素之一。AIRSIDE由總部位於挪威奧斯陸的國際著名建築師事務所Snøhetta操刀，致力構建永續綠色環境，不僅回應環保及綠化趨勢，同時為訪客及租戶的活動空間加入大自然元素，讓辦公空間及消費體驗加添意境和趣味。



AIRSIDE的綠化面積覆蓋達整個項目的三分一。為引導人與大自然融和，戶外開放空間綴有梯流式的綠化層、露天樓頂、空中花園、垂直綠化牆、陽台及庭園、空中花園等，讓訪客及租戶可以在自然中享受平和與寧靜。另外，AIRSIDE將設有達4,000平方呎空中農圃，集合了多種熱帶及本地植物，加上自然導賞團及都市農耕體驗等，料成為全港最具代表性的綠化地標之一。

▲ AIRSIDE是一個社區交滙點，提供廣闊戶外綠化空間及多元化的藝文活動，促進社區内的交往和交流。

重新定義商場角色 連結人與大自然



啟德雖為全新發展區，但周邊多個地區發展已相當成熟，更有不少「寶藏」有待發掘。AIRSIDE將扮演「社區設計師」，重視周邊社區如啟德及新蒲崗，連結社區內不同面向的人士，促進彼此聯繫及互動，成為呼應「和而為一」理念的重要組成部分。



其中為期一年的「世界之約」-《樹影生活節》項目聯合不同的民間組織、社區團體及本地綠色組織，從新蒲崗社區出發，透過植物連繫社區，舉辦「植物圖書館」、「流動植物車」及「社區交換車」等以環保回收、文學、歷史文化為主題的活動，與社區人士一同發掘樹木與社區的關係。

▲ 「流動植物車」及「社區交換車」於啟德至新蒲崗區之間定時停留，推廣都市種植及循環共享文化。

打造「和而為一」 獨特零售體驗



除了連結社區外，擁有11層共70萬平方呎商場的AIRSIDE，在零售規劃方面亦突破常規，除了國際及輕奢時裝品牌、一站式美妝體驗、生活家居、親子空間、玩具精品、運動及戶外用品、滙聚最新視覺技術的MCL戲院亦將進駐AIRSIDE，提供7條院線共1,100個座位，帶來頂級觀影體驗。



「和而為一」生活理念貫穿AIRSIDE整體項目，背後蘊含一系列廣泛的體驗、興趣、藝術、娛樂和飲食選擇，於永續的綠色環境當中，找到個人與地區空間的微妙平衡，使身心靈療癒於閑適之中，享受圓滿的愉悅生活。為此，AIRSIDE將提供一系列以「和而為一」為主題的活動，包括瑜伽及頌缽等洗滌身心靈體驗、藝術工作坊、茶道咖啡班、Farm-to-Table 工作坊等，營造出獨有的人文氛圍，好讓大家放慢步伐，探索香港嶄新的都市生活。另外，商場亦將設有過千呎藝文創意空間，為本地及國際藝術家提供全新平台以舉辦活動、展覽、分享會、工作坊等，展現不一樣的人文面貌。

▲ AIRSIDE的購物空間達70萬平方呎，包含精心打造的體驗式零售，世界級餐飲及優質休閒體驗。

預計將於明年落成的AIRSIDE，將以可持續發展、推動社區設計及推廣文化產業三大支柱為重心，連結本地社區，編織獨特的文化承傳及培養多方位的環保及社區意識。



相連啟德車站廣場 交通四通八達

作為全新文化及生活地標，AIRSIDE擁有完善的交通配套，大樓地庫與啟德港鐵站相連，往來啟德車站廣場僅1分鐘步程。在港鐡屯馬綫通車及沙中綫過海段建成後，從AIRSIDE前往中環僅需15分鐘，到香港國際機場和深圳口岸也只需40分鐘。AIRSIDE亦連接四通八達的高架行人道，步行往來鄰近主要社區及設施均十分方便。



AIRSIDE旗艦發展項目在2017年由南豐集團以超過246億港元投得，創下當時的土地投標紀錄。AIRSIDE為47層高綜合大樓，提供連接地下購物街的多層購物商場及逾30層甲級寫字樓，總投資金額高達320億港元。

想了解更多關於「和而為一」(Wholeness)概念，可閱覽《Wholeness》雜誌：

《Wholeness》Issue 1



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(特約)