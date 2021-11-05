【藏槍判囚】涉藏19槍及逾3600發子彈　槍癡認罪囚7年

▲ 被告承認3項無牌管有槍械或彈藥罪及1項管有爆炸物品罪。（經濟日報資料圖片）

槍痴涉於辦公室及住所藏有共19支槍械及逾3,600發子彈，今（5日）於高等法院承認3項無牌管有槍械或彈藥罪及1項管有爆炸物品罪。代表律師求情指被告對槍械著迷，甚至自製槍彈，但沒有任何企圖使用槍械作非法用途，收藏於家中的槍彈，家人亦不知情。暫委法官接納被告沒有不法意圖使用槍彈，就4罪共判監7年。

被告李重民（47歲），任職資訊科技行政經理，被控3項無牌管有槍械或彈藥罪及1項管有爆炸物品罪，控罪指他於2019年2月21日，分別在塘尾道、大有街的辦公室及沙田住所，藏有共4支長槍、14支手槍、1支氣槍、逾3,600發子彈及6樽火藥。

代表律師求情時指，被告沒有刑事紀錄，為家中經濟支柱，育有7歲女兒，因本案而與妻子離婚。

代表律師指，被告對槍彈著迷，醉心於對機電工程及科學研究，甚至會自製槍彈，但從沒有使用涉案槍彈，亦沒有任何不法犯罪或政治意圖，甚至同事及家人對被告收藏槍械之嗜好從不知情，因此對公眾造成危害極低，望法庭判刑時作出考慮。

暫委法官判刑時指，指無牌管有槍械或彈藥屬嚴重罪行，對公眾構成極大危險，須判以即時監禁，以確保香港成為安全的地方。

法官接納被告管有的部分槍械有妥善保存，惟部份藏於住所的槍彈未有上鎖，令家人或於處有潛在危險。法官又指被告於公眾地方被捕時藏有上膛槍械，以及涉及管有龐大數量槍彈，以上均屬加刑因素，

暫委法官表示被告及早認罪，並接納被告沒有意圖就涉案槍械作不法用途，亦接納被告警誡時因慌張才作出自衛的說法，就4項控罪共判監7年。

案情指，警方於案發日在塘尾道一工業大廈單位進行搜查時，被告攜同背包到場，警方發現內有已上膛15發子彈的手槍，警誡下被告稱「出面好危險，帶槍為自衛」，被告又指背包內的槍由他自製，警方其後在被告寓所搜出其他涉案槍彈等物品。

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記者：林育慧