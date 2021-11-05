【陳柏宇演唱會】為12月紅館個唱熱身　Jason工廠區快閃唱歌

▲ 陳柏宇快閃演唱。

陳柏宇（Jason）為準備12月10至11日一連兩場紅館個唱，日前特意揀選新歌《對得起自己》MV場景觀塘工業區舉行快閃，一口氣唱了《你瞞我瞞》、《親愛的仇人》、《斷絕來往》及《例遲》四首歌。

Jason說：「好耐無這麼近唱歌給歌迷，今日由環境、成件事令我好舒服，沒太大壓力，好好玩，錯過咗的Fans就紅館見喇！」

疫情下，有一段時間無近距離接觸歌迷的Jason與團隊溝通後，特別為四首舊歌重新編曲、配以結他及電子琴快閃演出，直言四首歌的新版本都是「今日限定」，紅館不會出現，更開心和意外快閃時有歌迷出現。

▲ 為紅館熱身。

Jason說：「快閃最好係可以有少少fans，今日有啦！好多謝Fans一睇到我出Post快閃，火速趕到現場支持，一切都好美好，縱使現場環境有時有貨車倒車咇咇聲，但可以接受，大不了再來過。」

至於Jason一直坦言個唱要求有提詞機，令自己籍此可多望向觀眾交流，又避免太側重背歌詞產生壓力，而快閃時驚喜同事為他準備提詞。「開場前，同事俾好多信心我，準備了歌詞紙，叫我盡記，但歌詞要擺開少少，唔記得才睇，一人一步我擺後少少，好多謝。」

不過搞笑歸搞笑，Jason透露自己都有為演唱會落力背歌詞中！