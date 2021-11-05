  • 27°C
香港時間 : 20211105日 (週五) 15:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【陳柏宇演唱會】為12月紅館個唱熱身　Jason工廠區快閃唱歌

娛樂 15:13 2021/11/05

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

陳柏宇快閃演唱。

陳柏宇（Jason）為準備12月10至11日一連兩場紅館個唱，日前特意揀選新歌《對得起自己》MV場景觀塘工業區舉行快閃，一口氣唱了《你瞞我瞞》、《親愛的仇人》、《斷絕來往》及《例遲》四首歌。

Jason說：「好耐無這麼近唱歌給歌迷，今日由環境、成件事令我好舒服，沒太大壓力，好好玩，錯過咗的Fans就紅館見喇！」

疫情下，有一段時間無近距離接觸歌迷的Jason與團隊溝通後，特別為四首舊歌重新編曲、配以結他及電子琴快閃演出，直言四首歌的新版本都是「今日限定」，紅館不會出現，更開心和意外快閃時有歌迷出現。

為紅館熱身。

Jason說：「快閃最好係可以有少少fans，今日有啦！好多謝Fans一睇到我出Post快閃，火速趕到現場支持，一切都好美好，縱使現場環境有時有貨車倒車咇咇聲，但可以接受，大不了再來過。」

至於Jason一直坦言個唱要求有提詞機，令自己籍此可多望向觀眾交流，又避免太側重背歌詞產生壓力，而快閃時驚喜同事為他準備提詞。「開場前，同事俾好多信心我，準備了歌詞紙，叫我盡記，但歌詞要擺開少少，唔記得才睇，一人一步我擺後少少，好多謝。」

不過搞笑歸搞笑，Jason透露自己都有為演唱會落力背歌詞中！

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【陳柏宇演唱會】自覺能力不足勤練唱功　Jason臉慈心嚴不縱容囡囡
10:00 2021/11/03
【陳柏宇演唱會】自覺能力不足勤練唱功　Jason臉慈心嚴不縱容囡囡
【靚太廚房】符曉薇教整簡易香辣麻婆豆腐　陳柏宇大讚好味：要送2碗飯
12:30 2021/11/04
【靚太廚房】符曉薇教整簡易香辣麻婆豆腐　陳柏宇大讚好味：要送2碗飯

你可能感興趣

【陳柏宇演唱會】自覺能力不足勤練唱功　Jason臉慈心嚴不縱容囡囡
10:00 2021/11/03
【陳柏宇演唱會】自覺能力不足勤練唱功　Jason臉慈心嚴不縱容囡囡
【靚太廚房】符曉薇教整簡易香辣麻婆豆腐　陳柏宇大讚好味：要送2碗飯
12:30 2021/11/04
【靚太廚房】符曉薇教整簡易香辣麻婆豆腐　陳柏宇大讚好味：要送2碗飯
陳柏宇 歌手 演唱會

最高瀏覽

【AV老婆】人夫上色情網驚見女角熟口熟面　憑胸前大腿痣確認是老婆感崩潰
17:31 2021/11/04
【AV老婆】人夫上色情網驚見女角熟口熟面　憑胸前大腿痣確認是老婆感崩潰
【新冠疫苗】13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世　威院事隔近一個月始向衞生署呈報
19:06 2021/11/04
【新冠疫苗】13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世　威院事隔近一個月始向衞生署呈報
【恐怖意外】電梯突故障婆婆半身被夾強行上升　恐怖「腰斬」慘死過程曝光
10:55 2021/11/04
【恐怖意外】電梯突故障婆婆半身被夾強行上升　恐怖「腰斬」慘死過程曝光