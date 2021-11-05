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【退伍軍人症】機電署巡查49幢建築物冷卻塔水樣本　3個樣本退伍軍人桿菌濃度超標

社會 15:22 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

機電署巡查49幢建築物冷卻塔水樣本，3個樣本退伍軍人桿菌濃度超標。（資料圖片）

機電署今日（5日）公布，今年10月的例行巡查共檢測了來自49幢建築物的80個淡水冷卻塔水樣本，當中3個樣本驗出的退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1,000菌落的上限值。

3宗個案的冷卻塔位於：

  • 上水石湖墟龍琛路70號
  • 旺角奶路臣街38號麥花臣匯
  • 深水埗南昌街195-199號鑽石樓

機電署已按《公眾衞生及市政條例》向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，要求採取適當消毒措施。該三宗個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作。詳情即看【下一頁】

署方提醒，淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，他們應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌滋生。

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：余思嵐

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