【刮痧排毒】高海寧體力嚴重透支刮痧爆紅　瘀血顏色反映健康狀況

▲ 高海寧透露自己最近體力嚴重透支，並在個人社交平台上載了一張接受刮痧中的照片，全頸通紅。

不少人會刮痧保健，高海寧（高Ling）近期忙於拍攝新劇，最近她就在個人社交平台上透露自己體力嚴重透支，並上載了一張接受刮痧中的照片。相中可見高Ling肩頸位置呈大片紅色，引來不少人留言關心，而高Ling就搞笑回應「不是家暴」。註冊中醫師曾指出，不同人會因應體質或健康狀況，刮痧後出現不同反應，但就並非人人都適合刮痧，進行刮痧前應多加留意。

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高Ling周二（2日）在社交平台上分享了一張刮痧相，照片中的她露出部分肩頸位置，呈現一撻撻紅色。而高Ling透露是與較早前的工作忙碌有關：

連續忙碌了4個月，體力嚴重透支，第一天放假就扭到肩頸，連老天都看不過去了，提示我要學會好好照顧自己的身體。每次拍完劇都要大維修，這次也不例外。

不少人都留言關心高Ling，並叮囑她要保重身體，高Ling就貼心地回覆：「大家都要（保重）」，又表示「次次拍完劇都係咁，需要時間調理身體」；有人就對高Ling刮痧後的情形表示震驚，獲高Ling搞笑地回覆：「放心，不是家暴。」

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其實圈中有不少藝人都鍾情刮痧，鄭秀文（Sammi）、鍾欣潼（阿嬌）都曾分享過刮痧相，並引來不少回響。究竟刮痧後呈現的顏色代表甚麼？註冊中醫師古鎧綸曾受訪介紹，刮痧顏色大致可分為3類：

紫黑色：瘀血重、內傷或體寒

紅色：濕熱

微紅：相對健康

古鎧綸稱，刮痧後皮膚紅腫、疼痛是正常反應，但不同人會因體質或健康狀況出現不同反應，並非人人都會「出痧」（即皮膚起紅點）。

點擊下圖了解正確刮痧做法：

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刮痧的功效

刮痧是中國傳統的自然療法，用器具如牛角、玉石、火罐等在皮膚相關部位刮拭，以疏通經絡、活血化瘀。

刮痧過程中，能令局部組織高度充血，血管神經受到刺激使血管擴張，血流及淋巴液增快，吞噬作用加強，使體內廢物、毒素加速排除，組織細胞得到營養，從而淨化血液、增加抵抗力，有助減輕病勢，促進康復。

另外，刮痧也可擴張微絲血管，增加汗腺分泌，促進血液循環，可治感冒。而經常刮痧也可調整經氣，驅風散寒，清熱除濕，增強免疫力。

5類人士不宜刮痧

刮痧雖有保健功效，然而卻非人人適用。一般來說，強健壯實體格的人適合刮痧，相反，瘦削、弱質纖纖、怕痛的人相對不適合。以下人士要特別注意刮痧禁忌，點擊下圖了解：

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責任編輯：羅嘉欣