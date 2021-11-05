【新冠肺炎】「香港100」越野賽不獲政府支持舉行　政府指比賽或增疫情社區傳播風險

▲ 香港100越野賽 Vibram Hong Kong 100 Ultra Trail Race 表示，原訂於明年1月舉行的「香港100」實體越野賽不獲政府支持。（Facebook 圖片）

香港100越野賽 Vibram Hong Kong 100 Ultra Trail Race 表示，原訂於明年1月舉行的「香港100」實體越野賽不獲政府支持，現時正與政府商討能否在1月28日至29日舉行較小規模和短途的比賽。香港100越野賽引述指，政府認為現時比賽的規模，以及未能有效將參加者與其他平常行山人士分開的情況，會增加新冠肺炎於社區傳播的風險。

大會表示，已經在10月27日登記參加香港100全程(103公里) 抽籤的參加者，大會將另行發電郵通知退款安排。而順延至2022年的參加者名額，將會繼續順延至2023年。

大會續稱，對事情發展表示歉意和失望。如獲政府較明確的答覆，會立即通知公眾。

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記者：黃穎津