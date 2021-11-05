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【新冠肺炎】「香港100」越野賽不獲政府支持舉行　政府指比賽或增疫情社區傳播風險

社會 15:28 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

香港100越野賽 Vibram Hong Kong 100 Ultra Trail Race 表示，原訂於明年1月舉行的「香港100」實體越野賽不獲政府支持。（Facebook 圖片）

香港100越野賽 Vibram Hong Kong 100 Ultra Trail Race 表示，原訂於明年1月舉行的「香港100」實體越野賽不獲政府支持，現時正與政府商討能否在1月28日至29日舉行較小規模和短途的比賽。香港100越野賽引述指，政府認為現時比賽的規模，以及未能有效將參加者與其他平常行山人士分開的情況，會增加新冠肺炎於社區傳播的風險。

大會表示，已經在10月27日登記參加香港100全程(103公里) 抽籤的參加者，大會將另行發電郵通知退款安排。而順延至2022年的參加者名額，將會繼續順延至2023年。

大會續稱，對事情發展表示歉意和失望。如獲政府較明確的答覆，會立即通知公眾。

最新影片：【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力 教肺癌患者調理禁忌

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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