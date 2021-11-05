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【智齒】今年海外奪獎最多港片　池內博之林家棟難忘垃圾堆拍戲　

娛樂 15:37 2021/11/05

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華富邨觀音陣是其中一個場面。

由鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之及廖子妤等參演的《智齒》，成為本年度於海外勇奪最多獎項的港片，包括攝影師鄭兆強膺西班牙錫切斯電影節「最佳攝影」、亞洲電影大獎最佳美術指導－麥國強及亞洲電影大獎最佳音響－Likitwong NOPAWAT，在聲畫及視覺效果上已經得到重要肯定。
 
剛於上月勇奪亞洲電影大獎的美術總監麥國強表示，尋找適切場景的難度頗景：「一個地方，有宗案件牽涉到連環殺手，是不容易處理的，因為香港這地方太小。我覺得可以塑造一個世界；這個世界似熟悉的香港，又覺得好像不是香港，讓觀眾有多一點的想法。」

雷影塑造似熟悉的香港，又好像不是香港的世界。

美術指導王慧茵則表示，創作過程的主軸是「遺忘」：「遺忘可以包括什麼？可以是場景中曾出現的華富邨觀音陣，也可以是被遺忘的地方，例如土瓜灣美景樓。因為我們想塑造一種侷促感，這個是給大家印象中的香港更加壓抑。」

不少髒亂場景戲份。

在建構電影的架空世界時，導演鄭保瑞也將童年住在深水埗回憶與團隊分享：「我跟美術談論過，我住在深水埗時，四周也會看見垃圾，那怕旁邊是麵飽店，一出來便會有一堆垃圾在旁邊，很多後巷，不知為何香港會有很多後巷。所以後來我便決定再強化這種感覺，最終《智齒》就是一個比較髒亂的世界。」

主要演員之一的池內博之談到《智齒》的拍攝現場，仍然印象深刻：「現場環境相當恐怖，有很多蟑螂和老鼠。故事主角都生活在很惡劣的居住環境中，對我來說是一個很艱辛的拍攝。」

池內博之談到拍攝現場，仍然印象深刻。

而最多髒亂場景戲份的林家棟笑言：「我感覺鄭保瑞導演應該不算是一個開心的人，所以由他執導這一類型的電影，是特別得心應手。很大程度上，是他自己內心的一個投射。」

同場加映：利愛安訪問


 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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