【應對恐襲】港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓反恐演習　冀提升前線人員反恐意識【多圖】

▲ 香港海關及消防處舉行聯合反恐演習。（新聞處提供）

海關及消防處表示，昨日（4日）下午在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓聯合舉辦代號為「把關者」的反恐演習，希望提升前線人員的反恐意識和處理反恐情報的能力，加強兩個部門應對恐襲事件的協作和溝通。

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是次演習有近100名海關及消防處人員參與，第一部分模擬海關人員在旅檢大樓內進行旅客清關時，發現一名旅客懷疑與恐怖活動有關，即時通報跨部門反恐專責組跟進。第二部分則模擬一名激進分子在旅檢大樓進行生化襲擊，海關人員成功制服施襲者及有效啓動緊急應變計劃，安全有序地疏散在場人士。而消防處人員於接報後迅速到場救援和處理有害物質。



兩個部門稱，強化人員在處理恐怖活動的應變能力，切實保障市民生命財產的安全。

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責任編輯：余思嵐

