  • 26°C
香港時間 : 20211105日 (週五) 16:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【應對恐襲】港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓反恐演習　冀提升前線人員反恐意識【多圖】

社會 15:44 2021/11/05

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

香港海關及消防處舉行聯合反恐演習。（新聞處提供）

海關及消防處表示，昨日（4日）下午在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓聯合舉辦代號為「把關者」的反恐演習，希望提升前線人員的反恐意識和處理反恐情報的能力，加強兩個部門應對恐襲事件的協作和溝通。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

是次演習有近100名海關及消防處人員參與，第一部分模擬海關人員在旅檢大樓內進行旅客清關時，發現一名旅客懷疑與恐怖活動有關，即時通報跨部門反恐專責組跟進。第二部分則模擬一名激進分子在旅檢大樓進行生化襲擊，海關人員成功制服施襲者及有效啓動緊急應變計劃，安全有序地疏散在場人士。而消防處人員於接報後迅速到場救援和處理有害物質。

兩個部門稱，強化人員在處理恐怖活動的應變能力，切實保障市民生命財產的安全。

最新影片推介：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https：//bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【退伍軍人症】機電署巡查49幢建築物冷卻塔水樣本　3個樣本退伍軍人桿菌濃度超標
今日 15:22
【退伍軍人症】機電署巡查49幢建築物冷卻塔水樣本　3個樣本退伍軍人桿菌濃度超標
【藏槍判囚】涉藏19槍及逾3600發子彈　槍癡認罪囚7年
今日 15:05
【藏槍判囚】涉藏19槍及逾3600發子彈　槍癡認罪囚7年
【冷鋒殺到】下周一氣溫急降低見17度　寒冷乾燥天氣將維持至本月14日
今日 13:54
【冷鋒殺到】下周一氣溫急降低見17度　寒冷乾燥天氣將維持至本月14日
【終極上訴】丁屋政策上訴被駁回　郭卓堅稱須提請人大釋法
今日 12:28
【終極上訴】丁屋政策上訴被駁回　郭卓堅稱須提請人大釋法
【換身份證】1980至1982年出生港人　11月19日至2022年1月18日期間換證
今日 13:50
【換身份證】1980至1982年出生港人　11月19日至2022年1月18日期間換證

你可能感興趣

【退伍軍人症】機電署巡查49幢建築物冷卻塔水樣本　3個樣本退伍軍人桿菌濃度超標
今日 15:22
【退伍軍人症】機電署巡查49幢建築物冷卻塔水樣本　3個樣本退伍軍人桿菌濃度超標
【藏槍判囚】涉藏19槍及逾3600發子彈　槍癡認罪囚7年
今日 15:05
【藏槍判囚】涉藏19槍及逾3600發子彈　槍癡認罪囚7年
【冷鋒殺到】下周一氣溫急降低見17度　寒冷乾燥天氣將維持至本月14日
今日 13:54
【冷鋒殺到】下周一氣溫急降低見17度　寒冷乾燥天氣將維持至本月14日
罪案 口岸 新冠肺炎疫情 經濟 恐襲 消防處 海關 香港 港珠澳大橋

最高瀏覽

【AV老婆】人夫上色情網驚見女角熟口熟面　憑胸前大腿痣確認是老婆感崩潰
17:31 2021/11/04
【AV老婆】人夫上色情網驚見女角熟口熟面　憑胸前大腿痣確認是老婆感崩潰
【新冠疫苗】13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世　威院事隔近一個月始向衞生署呈報
19:06 2021/11/04
【新冠疫苗】13歲女童接種復必泰疫苗後1個半月離世　威院事隔近一個月始向衞生署呈報
【恐怖意外】電梯突故障婆婆半身被夾強行上升　恐怖「腰斬」慘死過程曝光
10:55 2021/11/04
【恐怖意外】電梯突故障婆婆半身被夾強行上升　恐怖「腰斬」慘死過程曝光