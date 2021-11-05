【最寒酸婚宴】親戚搞婚宴去屯門大快活午餐　賓客付500元人情自己霸枱叫飯食

▲ 有網民分享最近有親戚在大快活午餐時段搞婚宴，還要自己霸枱叫飯食，主人家在收銀機旁俾錢。

一對新人結婚擺酒，就算細搞都想搞得體面，或請雙方親友食餐好去慶祝。昨日「連登討論區」網民分享「最寒酸婚宴」的參加經歷，有網民稱10月一個周末，有孤寒親戚竟於午飯時間在屯門一間大快活請飲，網民的父親收到喜帖獲邀出席，付了500元人情但要自己霸枱，令人震驚！

有「連登」網民以「試過去飲人哋嗰餐 見過最寒酸係點？」為題發文，吸引大批人留言分享，其中最令人震驚是一位網民稱，他們一家獲親戚派帖邀請於10月一個周末去「食餐飯賀結婚」，在屯門一間大快活分店的午飯時間舉行。

新人去水吧拿水逐枱「敬茶」

該網民續指，早前家姐結婚擺酒時，那位親戚有做禮金再送金，故今次都要俾面出席，見到場面十分搞笑。

親戚窮到派帖叫人去大快活食lunch，見到寫大快活食餐飯賀結婚，就派老豆一個去。收幾舊水人情仲要自己霸枱，親戚間都坐到勁遠，主人家企喺收銀機度負責俾錢。之後對新人走去水吧問人拎盤水，逐張枱去「敬茶」。老豆返到屋企鬧爆，俾咗五舊水食大快活。

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網民爆笑分享「寒酸婚宴」

網民笑稱這是最寒酸的個案，「想像個畫面笑到標眼水」、「有冇喺外賣叫號碼個mon播成長片段」、「散場有無企返門口送客？」，網民又指人情「俾一舊水人情都多」，還要做數百元人情太不合理。

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責任編輯︰王明芳