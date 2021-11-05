【第三針疫苗】曾祈殷指市民可視乎個人情況選擇是否「溝針」　有意離港者可選擇接種復必泰

▲ 曾祈殷指市民可視乎個人情況選擇是否「溝針」。（陳國峰攝）

本港特定群組下周四（11日）起可打第三針新冠疫苗。香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，已接種兩劑新冠疫苗的市民，在選擇打第三針時可以考慮接種時的經驗、未來計劃等而選擇哪款疫苗。

接種第三針時應否「溝針」引起爭論，曾祈殷今日（5日）於香港醫學會記者會上表示，市民在選擇接種第三針時，可以視乎個人層面及經歷而選擇接種科興或復必泰，強調「沒有對與錯」。他說，如之前接種疫苗時，如果沒有任何不良反應可以選用同一款疫苗，否則可以考慮「溝針」：

如果你打完兩針復必泰後覺得好唔舒服，如果真係要打（第三針），可以考慮選擇接種科興。

不過，他認為如果市民屬於高風險群組，包括有機會接觸確診者而入院；另有意欲出國讀書、工作等，可以選擇接種保護率較高的復必泰疫苗。他又說，第三針選擇接種科興疫苗，半年後都有機會接種第四針，但大前提下是需要政府有所提供。

曾祈殷建議市民在接種第二針及第三針之間相隔4星期，又指由於接種的時間較長，接種第三針後的不良反應該會比第二針少。

▲ 曾祈殷（左）、蔡堅（右）。（陳國峰攝）

另外，香港醫學會會長蔡堅透露在5月時接種兩針疫苗後，早前驗出仍有逾一萬中和抗體，雖然自己是「高齡」，加上時常接觸病人，屬「高風險」人士，但沒打算接種第三針。

曾亦補充指，如果社區現時沒有確診個案，加上本港外防輸入很嚴謹，在仍有一萬多的中和抗體下，可以暫時不打第三針，但建議在6至9個月後再接種也是適合。他又說，市民如第三針選擇接種科興疫苗，半年後都有機會接種第四針，但大前提下是需要政府有所提供。

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記者：郭詩詩