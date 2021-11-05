【校長專欄】假如生命是向日葵要保持陽光性格 校長：長出明亮金黃的花瓣

▲ 如果生命是向日葵，那我們應該要在成長中保持充滿喜樂的陽光性格，儲備正能量，讓我們長出明亮金黃的花瓣。

如果你生於黑暗的日子，你會如何面對？在泥土下的葵瓜子，對外面的世界一直都充滿盼望。

每天，如常有一位善良的小農夫為葵瓜子澆灌。儘管泥土裏的世界沒有光，像是沒有黎明的午夜，深不見底。那些流入泥土的清水，冰冰的，冷凍了心房。葵瓜子心裏問：為什麼世界總是暗黑的？朦朧中，葵瓜子隱隱若若地聽到一位詩人在黑夜的遠方吶喊：「要用那黑色的眼睛尋找光明。」

如是者過了十數天，還是那位善良的農夫為葵瓜子悉心地澆灌。葵瓜子也漸漸喜歡處身於滋潤之間，而且享受在沐浴中得到的喜樂。只因他堅定相信：「活在黑暗中，不一定要疑惑。」當我們在黑暗中，不必選擇垂頭，要堅定地昂首向上望。因為陽光從沒有偏心，它連微小的砂孔也能夠穿過。葵瓜子凝望著穿過砂粒而來的光，猶如看見璀燦的星夜。繁星朵朵，一直向著葵瓜子揮手。

那一夜，葵瓜子也舉起雙手，越過頭頂上的天窗外，渴望摘下一顆星兒作伴。忽爾，芽苗終於長出了。於是，葵瓜子每天愛上與太陽共舞，習慣向著陽光，一起拍和，唱奏喜樂的樂章。這就是向日葵的性格，熱愛陽光，不怕熾熱，而且愈曬愈變得強壯。

如果生命是向日葵，那我們應該要在成長中保持充滿喜樂的陽光性格，儲備正能量，讓我們長出明亮金黃的花瓣。待花苞成熟後，便隨順時鐘的方向，成為漫山遍野，永遠快樂的向日葵花海呢！

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