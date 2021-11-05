【透明矯齒】美國領先隱形牙箍品牌進駐香港　全程由牙醫跟進治療+約15日可製作合適牙箍

▲ 全球最大的專業牙科產品與技術集團Dentsply Sirona把專業、全面的矯齒體驗SureSmile透齒適隱形牙箍帶來香港。（圖片由SureSmile提供）

牙齒生得整齊，能令樣貌更美更有自信。近年興起戴透明牙箍矯齒，相比起金屬牙箍矯齒更美觀，即使在箍牙期間，仍然可以展現自信笑容。全球最大的專業牙科產品與技術集團Dentsply Sirona把專業、全面的矯齒體驗SureSmile透齒適隱形牙箍帶來香港。

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全程由牙醫跟進

透過專業的事前檢查、療程設計和舒適的牙箍，全程由牙醫跟進，不論是牙齒擁擠、牙縫疏大及咬合過深／倒 及等問題，從簡單到複雜的各種牙齒狀況，SureSmile透齒適都能藉專屬軟件和專業的數碼實驗室專家為青少年及成人用家評估需求，並推薦適合的個人化治療方案，將問題一一改 善。

SureSmile具超過20年經驗

SureSmile擁有超過20年生產矯齒工具的經驗，產品種類廣泛，從傳統牙箍到最先進的牙科設備，一應俱全。他們早於2018年已推出SureSmile隱形牙箍，為一眾愛美人士提供方便美觀的矯齒方案。

隱形牙箍物料性能極高

SureSmile隱形牙箍採用全新一代Essix物料製造不含鄰苯二甲酸脂，非常安全，還具有極高性能，可持續施力長達14天以上，以助牙齒移動 。另外，病人還能和牙醫商討牙線邊緣的高度，配合不同口腔需要改善不同咬合關係。

牙醫會透過Dentsply Sirona先進的口腔數碼掃瞄儀 Primescan，仔細了解病人口腔狀況，配合病人資料精準分析及模擬療程後效果後，再結合最新科技，以優越創新的療程計劃系統，設計出最適合的療程內容。

簡單五步即可展開療程

簡單五步即可展開療程，整齊牙齒指日可待。

1. 提取病人牙科數碼紀錄

初次會診，牙醫會索取數碼掃瞄，並拍攝８張人像及口腔內照片。如情況許可，亦會進行X光檢查，更深入了解牙齒狀況。

2. 與牙醫對話

牙醫會向病人解釋牙齒狀況，並建議改善方案。

3. SureSmile療程計劃

SureSmile可預視療程效果，讓牙醫及病人溝通更方便。

4. 隱形牙箍製作

只需約13至15工作天，牙箍就能完成製作並送到診所。

5. 開始療程

病人收到牙箍，可以展開療程。

SureSmile官網請【按此】

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責任編輯：王芷瑩