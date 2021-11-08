【打邊爐】中醫教按體質選火鍋湯底　自製兩款清熱飲品袪除熱氣【內附食譜】

▲ 天氣轉涼，大家都喜歡打邊爐，不過吃得過量會易濕熱及上火，中醫師建議選擇湯底及食材上，要多加注意。(資料圖片)

天氣明顯轉冷，長袖衣外套已準備就緒，被香港人視為秋冬Comfort Food的火鍋亦陸續登場。不過中醫師說火鍋進食過量，容易增加身體濕熱或引起虛熱上火，故提議大家可根據個人體質選擇火鍋材料及湯底，便可以食得健康。

現正踏入深秋，火鍋店開始熱鬧起來。註冊中醫何慧欣說：「大家圍坐在火爐旁邊，熱力從火鍋傳導到身體，自然覺得溫暖。而且不同的湯底例如用辛辣香料的，一般都有散寒助陽的功效，驅走身體的寒氣，感覺溫暖起來。另外由於吃火鍋時，很多人都會選擇肉類，牛肉羊肉都是性味甘溫的食材，可以增加身體的陽氣。」

▲ 陽虛人士可選簡單麻辣湯底。

不過何醫師說，食火鍋過量會影響健康。「大家長時間坐在熱爐前吃火鍋，已經是直接加熱我們身體，再加上如果選擇辛辣香料和添加肉類較多的火鍋，這些都是性味辛溫的食材，適量的可以幫助身體的陽氣。但如果進食過多，又或者本身屬陰虛體質，很容易增加濕熱或引起虛熱上火的情況。」

麻辣火鍋易生口瘡

有些人打邊爐後會出現生暗瘡或口瘡情況，何醫師解釋因吃火鍋本身就容易令身體傷陰，而且現在流行麻辣火鍋，常吃辛溫香料會更容易出現陰虛上火的失衡狀態，便有喉嚨乾、生口瘡、大便不暢等問題。

▲ 陰虛人士可選豆腐芫荽皮蛋湯。

▲ 腸胃不佳者最好選用清湯底。

她更建議患有皮膚病或濕疹者宜少食火鍋，因可能會增加體內的濕熱，令濕疹更加嚴重。如有玫瑰痤瘡者吃麻辣火鍋，會令面部毛細血管擴張，令皮膚問題更加嚴重。至於容易皮膚敏感或出現蕁麻疹的人士也要注意，因很多時有不同的材料（食物致敏原）添加在同一個湯底，可能會增加皮膚敏感的風險。

宜選健脾及性涼食材

在選擇火鍋食材上，不少人都喜愛選擇肥牛及內臟，何醫師指在中醫角度看，這些食材都是較難消化，容易生痰生濕。如果進食太多這類高脂肪或高膽固醇的食物，令脾胃功能不足，消化不良，導致產生痰濕。除了容易發胖及膽固醇高以外，皮膚會容易出油、多汗而黏、精神導致困倦、經常嗜睡和大便溏瀉。

想食得健康，何醫師建議大家可先吃有飽腹感的蔬菜，隨後才吃肉類，可以減少吸收火鍋中的油份。而且可選有健脾作用的食材，如新鮮淮山、秋葵、蓮藕，簡單的白灼一下，保留食物中的黏性蛋白，可以幫助降低血脂及膽固醇，也有助保護胃部黏膜。

另外，亦可選擇一些性涼的菜，以平衡火鍋的熱性，十字花科的蔬菜就很合適，如羽衣甘藍、菠菜、大白菜、西蘭花等等，這些都是超級食物，蘊含豐富的營養素，以及高度抗氧化，較為健康。

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視乎體質選擇湯底

1. 陽虛

陽氣不足，經常面色蒼白、怕冷、手腳冰冷、容易出現腹痛腹瀉等，可以選擇簡單的麻辣火鍋、養生火鍋。

在家中也可以自行調製當歸桂圓大棗湯底，材料有當歸10g、桂圓肉5粒、生薑兩片、大棗5粒，以上材料可以幫助溫陽健脾益血。

2. 陰虛

一般容易口乾、喉嚨痛、生口瘡、五心煩熱、汗出、大便乾結等等。宜選豆腐芫荽皮蛋湯、番茄粟米湯底。

同時可自製海帶豆腐蛤仔湯，材料包括豆腐1件、海帶15g、蛤仔600g，有清熱利濕散結功效。

3. 腸胃不適及濕疹

這類敏感性體質類型人士，應選擇最清淡的湯底，最簡單可能是清湯，白灼比較適合，同時要注意不要加太多調味料。濕疹患者應避免進食火鍋，少食為妙。

推介清熱飲品

在吃火鍋之後，何醫師推介兩款清熱湯水及茶飲：

蓮藕土茯苓薏米湯（4人份） 菊花麥冬茶（1人份） 功效：健脾清熱利濕 功效：清熱明目養陰 材料：蓮藕2節、新鮮土茯苓1個、熟薏米15g及 瘦肉300g 材料：菊花3g、麥冬5g、甘草1片 做法：

1. 先把蓮藕及土茯苓清洗乾淨去皮，切塊備用。

2. 瘦肉洗乾淨後汆水備用。

3. 準備六碗水於煲內，水滾後把以上材料加入，水滾後再轉小火，都大約1.5小時即可飲用。 做法：把以上材料洗乾淨，加入400毫升熱水，浸泡20分鐘後即可飲用。

備註：一個星期可以飲用兩次。孕婦不應該飲用。 備註：一個星期可以飲用兩至三次

記者：招美寶