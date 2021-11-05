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【好人好事】主人遇交通意外走失寵物狗　好心人停車場偶遇將其帶回家中

社會 16:29 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

一名女子在交通意外中，寵物狗意外走失。今日（5日）下午2時29分，一名年約50多歲的女子在馬鞍山路一帶駕駛私家車自炒，她車上攜有一隻名叫貝貝的柯基犬。主人打開車門，貝貝受驚之下便逃去無蹤。意外中2人輕傷，其中主人頭部流血受傷，由救護員送院治理。

    點擊圖片放大
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其後有人在Facebook群組「馬鞍山谷」表示，請網民幫忙留意貝貝行蹤。有網友在帖文下回覆，指已「拖住左」貝貝，請主人盡早認領。該覓得貝貝的網友表示，見貝貝當時正在嘉華星濤露天停車場驚慌徘徊，便立即到群組查看是否有人走失寵物。

我見到佢在露天停車場荒失失搵出路，即刻上呢個Group睇下有冇人走失狗狗，好彩有呢個Group

一名女子在交通意外中，寵物狗意外走失。（Facebook 圖片）

其後，該網友稱已與貝貝主人聯絡，惟主人因意外正在醫院留醫，故網友暫時將貝貝帶回家中照顧。

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記者：黃穎津
 

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