【好人好事】主人遇交通意外走失寵物狗　好心人停車場偶遇將其帶回家中

一名女子在交通意外中，寵物狗意外走失。今日（5日）下午2時29分，一名年約50多歲的女子在馬鞍山路一帶駕駛私家車自炒，她車上攜有一隻名叫貝貝的柯基犬。主人打開車門，貝貝受驚之下便逃去無蹤。意外中2人輕傷，其中主人頭部流血受傷，由救護員送院治理。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

其後有人在Facebook群組「馬鞍山谷」表示，請網民幫忙留意貝貝行蹤。有網友在帖文下回覆，指已「拖住左」貝貝，請主人盡早認領。該覓得貝貝的網友表示，見貝貝當時正在嘉華星濤露天停車場驚慌徘徊，便立即到群組查看是否有人走失寵物。

我見到佢在露天停車場荒失失搵出路，即刻上呢個Group睇下有冇人走失狗狗，好彩有呢個Group

▲ 一名女子在交通意外中，寵物狗意外走失。（Facebook 圖片）

其後，該網友稱已與貝貝主人聯絡，惟主人因意外正在醫院留醫，故網友暫時將貝貝帶回家中照顧。

最新影片：【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力 教肺癌患者調理禁忌



一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

