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【限時優惠】文華東方酒店推雙重限時住宿優惠　低至五折入住豪華客房+尊貴禮遇

休閒消費 16:42 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

想享受「雙十一住宿優惠」，就記得11月11日當日參閱酒店官方網站。(圖片由香港文華東方酒店提供)

香港文華東方酒店將於2021年11月11日推出「雙十一住宿優惠」及「節日限時住宿優惠」。大家可以低至五折優惠入住豪華客房，及獲贈官茶坊Tea Château精選茶囊。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
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「雙十一住宿優惠」

每晚房價由港幣1,800元*起。

訂購日期:2021年11月11日至14日

適用入住日期:2021年11月12日及至2022年1月2日。

詳情:請於2021年11月11日參閱酒店官方網站

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「節日限時住宿優惠」

於平安夜及聖誕節當日，大家可以港幣5,888元起體驗奢華住宿及美饌來歡度佳節。

精選禮遇包括:

1)每日雙人早餐，可選擇於客房、Café Causette快船廊享用

2)入住當日享用雙人節日自助晚餐連餐酒兩杯

3)預訂文華閣客房和套房的賓客可享雙人文華閣禮遇

訂購日期:即日起至2021年12月14日

適用入住日期:2021年12 月24日及25日

價錢: 港幣5,888元起

預訂按此

檸檬+白醋$20有找　天然3寶輕鬆清走頑固污漬+臭味

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：張懿慧

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