【限時優惠】文華東方酒店推雙重限時住宿優惠 低至五折入住豪華客房+尊貴禮遇
休閒消費 16:42 2021/11/05
香港文華東方酒店將於2021年11月11日推出「雙十一住宿優惠」及「節日限時住宿優惠」。大家可以低至五折優惠入住豪華客房，及獲贈官茶坊Tea Château精選茶囊。
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「雙十一住宿優惠」
每晚房價由港幣1,800元*起。
訂購日期:2021年11月11日至14日
適用入住日期:2021年11月12日及至2022年1月2日。
詳情:請於2021年11月11日參閱酒店官方網站。
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「節日限時住宿優惠」
於平安夜及聖誕節當日，大家可以港幣5,888元起體驗奢華住宿及美饌來歡度佳節。
精選禮遇包括:
1)每日雙人早餐，可選擇於客房、Café Causette或快船廊享用
2)入住當日享用雙人節日自助晚餐連餐酒兩杯
3)預訂文華閣客房和套房的賓客可享雙人文華閣禮遇
訂購日期:即日起至2021年12月14日
適用入住日期:2021年12 月24日及25日
價錢: 港幣5,888元起
【預訂按此】
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責任編輯：張懿慧