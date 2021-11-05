【限時優惠】文華東方酒店推雙重限時住宿優惠　低至五折入住豪華客房+尊貴禮遇

▲ 想享受「雙十一住宿優惠」，就記得11月11日當日參閱酒店官方網站。(圖片由香港文華東方酒店提供)

香港文華東方酒店將於2021年11月11日推出「雙十一住宿優惠」及「節日限時住宿優惠」。大家可以低至五折優惠入住豪華客房，及獲贈官茶坊Tea Château精選茶囊。

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「雙十一住宿優惠」

每晚房價由港幣1,800元*起。

訂購日期:2021年11月11日至14日

適用入住日期:2021年11月12日及至2022年1月2日。

詳情:請於2021年11月11日參閱酒店官方網站。

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「節日限時住宿優惠」

於平安夜及聖誕節當日，大家可以港幣5,888元起體驗奢華住宿及美饌來歡度佳節。

精選禮遇包括:

1)每日雙人早餐，可選擇於客房、Café Causette或快船廊享用

2)入住當日享用雙人節日自助晚餐連餐酒兩杯

3)預訂文華閣客房和套房的賓客可享雙人文華閣禮遇

訂購日期:即日起至2021年12月14日

適用入住日期:2021年12 月24日及25日

價錢: 港幣5,888元起

【預訂按此】

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責任編輯：張懿慧