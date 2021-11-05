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【減肥姊姊】1年內默默瘦身100磅　家姐出席妹妹婚禮被罵︰搶風頭？

親子 17:12 2021/11/05

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

家姐1年內默默瘦身100磅，出席妹妹婚禮被罵搶風頭。

親人結婚，家人都希望出席婚禮參與見證。可是，外國一位姊姊準備出席親妹的婚禮，2人相隔逾1年沒見面，家姐成功減肥100磅，脫胎換骨，準新娘妹妹當下竟然罵瘦身成功的家姐搶風頭。姊姊很氣憤，在網上討論區大呻，獲得網民力撐。

1年減掉了近100磅

據外媒報道，一位28歲女網民近日在外國討論區Reddit發帖，標題正是問網民「我是混蛋嗎？」，想問新娘是否有權生氣，希望徵求局外人的意見。她分享自己的經歷，準備出席26歲親妹妹的婚禮，她跟妹妹不是住在一起，也不住在附近，而她沒有在社交媒體發帖分享近況的習慣，所以姊妹2人很久沒見面。

事主本來是肥妹一名，她跟家人沒見面的一年間，默默減掉了近100磅，家人是完成不知道的。她曾向家人表達會做出健康的選擇，但害怕直接告訴家人自己在減肥，因為之前多次減肥也不成功，她是次不想讓任何人批評她，不想承受指點及壓力。

準新娘妹妹指責家姐搶風頭

26歲的妹妹去年訂婚了，即將於下星期迎來了大日子。事主在妹妹婚禮前2星期回家，探望很久沒見面的家人，包括妹妹及父母。事主懷著開心的心情，可是家人的反應令她始料未及，她很難堪。

妹妹看到我嚇壞了。的確她的體重增加了一點，但不明顯，她看起來依然很美。而我人生中第1次比妹妹嬌小，可知道我在她心目中一直是肥家姐！妹妹竟然指責我試圖搶她風頭，父母更是站在她一邊。

 妹妹及父母斥責減肥成功的事主來搶新娘的風頭，被家人如此對待，令事主不是味兒，更質疑自己是否有錯。

真的不確定我在這裡是否錯了，因為我的很多家人都站在妹妹那邊。

網民斥責家人有妄想症

事主為了自己的健康才減肥，大多數網民都支持她，認為妹妹妒忌家姐瘦了變美麗，支持事主沒有錯，紛紛留言力撐她，有關留言如下︰

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責任編輯︰王明芳

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