【跨年倒數】旅發局首辦倒數演唱會派3千張票　MIRROR、許廷鏗等任表演嘉賓【附門票詳情】

▲ 旅發局年底辦倒數演唱會，MIRROR許廷鏗等任表演嘉賓。

香港市民在今年終有機會參加跨年實體倒數活動，旅發局今日（7日）宣布，首次以跨年演唱會形式舉辦倒數活動，將西九文化區藝術公園戶外演出，演唱會同時會在電視及網上直播。倒數期間M+博物館將於外牆大螢幕上亮起倒數時鐘，同時會免費派3,000張演唱會票，並以抽獎形式公布，每名市民最多可以抽兩張，需要實名制登記。

今次倒數演唱會嘉賓包括江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、以及當紅組合MIRROR等，聯同在2019年成為亞洲首個獲英國《留聲機》年度管弦樂團大獎的香港管弦樂團演出，嘉賓陣容料可吸引年青人參與倒數盛事。

旅發局指演唱會門票費用全免，以抽獎形式送出3,000張，每人最多可獲兩張門票，為阻止「黃牛黨」炒賣門票，演唱會將採用實名制，所有參觀人士，包括登記人及同行者，均須以姓名及身份證號碼抽獎，中獎後須一同親自攜同有關證明領取門票及入場，所有門票一概不得轉讓。

旅發局總幹事程鼎一表示，有信心在防疫及公共衞生的大前提下，舉辦一場盛大的跨年倒數演唱會，向全球展示香港人踏入新一年的熱鬧氣氛。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興指出，旅發局相隔2年後再辦跨年倒數活動，而且疫情之下具有很多挑戰，故此作出很多準備，同時要求參加者必須嚴格執行防疫守則，在當日入場時會有工作人員檢查參加者的身份證明、門票以及量度體溫等。

至於會不會擔心出現重複登記情況，他表示申請人登記時需要填上同行者的個人資料，而有關同行者則不可以再以登記人身份再抽門票：

系統見到有兩個名就唔會被佢申請，所以不擔心有市民不斷重複登記。

他又提醒時間，今次設立的登記時間有10日，呼籲市民不需要急於首日登記門票「唔係最快登記就有，是需要抽門票」，而抽中門票的市民在領取門票時，需要帶備身份證及針卡以證明已接種兩劑疫苗。

在門票上亦會有登記人的名字以及座位的編號，洪忠興笑言「大家不需要揀位，入場時又不需要特別早到霸位」。

旅發局估計是次的倒數演唱會舉行期間，西九文化區M+展館一帶仍開放，預料也會吸引市民前往，故此在事前會與西九及警方加強溝通，以維持當時的社交距離及秩序。

有關登記倒數演唱會的資格及方法如下：

參加資格：

登記人（必須年滿18歲）和同行者（必須年滿12歲）須在12月13日或以前在香港完成2劑新冠疫苗接種

12至17歲的同行者須在港最少接種一劑疫苗

入場亦須使用安心出行

登記日期：

11月15日至24日（下午5:30截止登記）

需要提供登記人及同行者姓名及身份證號碼，以及登記人的聯絡電話

門票以抽獎形式派發

公布日期

12月3日

領取門票日期：12月3日至13日

得獎者在12月3日至5日期間收到短訊通知，市民亦可在網站查閱抽獎結果

得獎者及同行者在12月13日或之前，帶同得獎短訊、香港身份證及疫苗接種紀錄，親身到指定地點換領門票

門票採用實名制，不接受轉讓或授權第三者取票

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記者：陳麗娜