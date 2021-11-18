【廚具新登場】Tefal推全新三合一健康蒸煮氣炸鍋　零油下廚更健康

▲ Tefal推出全新三合一健康蒸煮氣炸鍋，更慳位實用。（圖片由品牌提供）

每款廚具都有它獨特的功能，喜歡下廚的人往往想擁有它們，然而廚房未必有空間放得下各式各樣的廚具。Tefal推出全新三合一健康蒸煮氣炸鍋，一機包辦蒸煮、烤焗、氣炸功能，慳位又實用，輕易煮出多款健康美食。

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零油下廚更健康

Tefal全新推出的三合一健康蒸煮氣炸鍋以水蒸氣為加熱方式的蒸煮，和以高溫零油下廚，加熱食物的燒烤及氣炸，破天荒融為一體，一機帶來三種健康滋味：蒸煮技術保留食材的原汁原味和營養，燒烤技術特設鑄鋁烤盤為你煮出細嫩多汁的烤肉，專業氣炸技術則控制熱風氣流及溫度。

此外，健康蒸煮氣炸鍋容量特大，內置 7 種簡單烹調模式、預設結合烹飪程序，而且機身容易清洗，節省不少時間，入廚新手都可變「廚神」。

三種專業煮食技術

Tefal全新推出的三合一健康蒸煮氣炸鍋融合三種專業煮食技術，以不同烹調方法滿足不同的口味，帶來新鮮感。

氣炸功能

蒸煮氣炸鍋憑藉專業熱風氣流控制及溫度技術，無需落油，也能為食物創造輕「營」金黃鬆脆口感，享用外脆內嫩的氣炸食物。

蒸煮功能

蒸煮氣炸鍋特意加入蒸煮功能，水箱達 1.1 公升，蒸煮時間長達 85 分鐘，蒸飯或蒸海鮮都一一做到，呈上最原汁原味的味道。

燒烤功能

蒸煮氣炸鍋利用鑄鋁烤盤可輕鬆烤出細嫩多汁的燒肉，而且少油煙，免卻事後清潔的煩惱，齒頰留香，而非傢俬留香。

Tefal 三合一健康蒸煮氣炸鍋（產品型號：FW2018） 建議零售價 HK$2,998

規格：

淨容量 (公升) 6.5L

輸出功率 (瓦) 1700W

發熱溫度選擇(最低及最高溫度) 80°C 至 200°C (蒸煮：100°C)

7 款煮食程式 薯條、雞塊、烤雞、蔬菜、甜品、魚及烤肉

水箱容量 1.1 公升 (蒸煮時間長達 85 分鐘)

可設置的最長烹調時間 60 分鐘

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責任編輯：王芷瑩